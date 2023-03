'Progutao sam žilete i pobjegao s Rebra. Nisam Srđan Mlađan i neću se predati. Nema šanse!'

Dobar dan, ja sam Srđan Martinović i pobjegao sam iz bolnice na Rebru gdje su me čuvali interventni policajci. Nemam veze sa Srđanom Mlađanom. Neću se predati, ispričao nam je čovjek koji tvrdi da je bjegunac kojeg lovi zagrebačka policija.

S Rebra je pobjegao prošli četvrtak i kaže kako se nema namjeru predati.

Ispričao nam je detalje bijega iz zagrebačke bolnice.

- Dan prije bijega uhitili su me u Varaždinu s 3.8 promila u autu. Zadržali su me 12 sati na triježnjenju. Prebacili su me u Zagreb i u policijsku postaju i tamo sam progutao tri žileta. Prebacili su me u bolnicu Rebro gdje sam bio dva dana. Pišu da sam pobjegao iz prizemlja, to nije istina, skočio sam s drugog kata i strgane su mi obje noge. Oporavljam se i bježim.

- Neću se predati. Zašto? Pa ne ide mi se u zatvor više, nikad više. Izašao sam prije tri mjeseca na slobodu. Odslužio sam pet godina zbog pljački. Ne bih išao više u zatvor taman da me netko ubija - rekao nam je bjegunac kojeg su zagrebački policajci uhitili u srijedu. Dan kasnije im je pobjegao iz zagrebačke bolnice.

'Nije istina što pišu, skočio sam s drugog kata, ne iz prizemlja'

Nakon što je progutao žilete, prebacili su ga na Rebro.

Među pacijentima bolnice nastala je panika jer se pronio glas da je riječ o trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu.

Ali on tvrdi da nije bilo nikakve panike i još jedanput ponavlja da nema veze sa Srđanom Mlađanom.

Dodaje i kako ga nevinog žele strpati u zatvor i tvrdi da nije napravio nikakvo kazneno djelo.

- Nisam ja Srđan Mlađan, s njim nemam veze i nije bilo nikakve panike u bolnici. Iskoristio sam trenutak kad policajci nisu bili u sobi i pobjegao sam. Sve za što me terete je laž, dodijelili su mi nekakvu odvjetnicu po službenoj dužnosti, sve je namješteno. Nevin sam. U bijegu sam, normalno da jesam. Neću se predati da dođu ne znam ni ja šta - dodaje bjegunac.

Idem u rat u Ukrajinu

Bio sam u zatvoru s Ukrajincem, on mi je bio cimer, priča nam bjegunac.

- Sve sam dogovorio. U srijedu idem za Ukrajinu u rat. Ali neću vam reći kojim putem. To mi je jedini način da izbjegnem zatvor. Sve je dogovoreno - dodao je.

