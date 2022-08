Proizvođači i kupci su očajni: 'Litra mlijeka je deset kuna, a od toga nama idu samo tri...'

Kad u trgovini kupimo litru mlijeka, sad već za deset kuna, najveći dio dajemo prerađivačima - mljekarskoj industriji i trgovcu, šest i pol kuna, ili 65 posto. Farmer od kojeg je mljekarska industrija otkupila sirovo mlijeko dobit će iz tih deset kuna samo 30 posto, odnosno tri kune, a pola kune, preostalih pet posto, ide kao PDV u državnu kasu. Malo po malo, ali sigurno, država je kroz godine ubila domaće farmere, ugasila ih niskom otkupnom cijenom, ne pomažu niti državni poticaji.

U proteklih 20 godina nestalo je, odnosno proizvodnju ugasilo, gotovo 55.000 malih farmera, proizvođača mlijeka, jer ih je 2002. bilo 58.000, a lani samo 3500.

- U prvih šest mjeseci ove godine nestalo ih je još dvjestotinjak. Troškovi su nam povećani 300 posto, najviše kroz poskupljenje umjetnoga gnojiva i goriva, a otkupna cijena mlijeka nam je tri kune. Sad je, za kolovoz, 3,15 kuna, što je i dalje premalo, i ne znam kako je moguće opstati - kaže Igor Rešetar, međimurski mljekar sa 60 grla, ujedno predsjednik Odbora za mljekarstvo pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

Farmerima država ne daje dovoljno zemljišta, uništit će ih i suša

Natječaji ministarstva, i državne potpore, kaže, nisu dovoljni s obzirom na situaciju, jer ratarstvo je sad pogođeno i velikom sušom.

- To će biti novi čavao u lijes. Prinos kukuruza je 70 posto manji, kvaliteta također. Najlošije je što mi kao proizvođači mlijeka nemamo dovoljno zemljišta za proizvodnju stočne hrane. Ministarstvo poljoprivrede pred nas stavlja zahtjeve da povećamo proizvodnju, a ne daje nam više zemljišta - ogorčen je Rešetar.

Pitanje je dana, upozorava, kad će u probleme doći i mljekarska prerađivačka industrija, jer neće biti dovoljno sirovine za nju. Hrvatska danas pokriva tek 45 posto svojih potreba za mlijekom, što znači da se 55 posto uvozi - i sirovog mlijeka i prerađenog, odnosno mliječnih proizvoda. Najveći su uvoznici strani trgovački centri, s kojima se mali mljekari ne mogu boriti. Rešetar napominje kako je otkupna cijena mlijeka u Hrvatskoj među najnižima u EU.

Duži niz godina upozoravamo da u mljekarstvu, kao i u cijeloj poljoprivredi, stanje nije dobro. Nitko nas nije slušao, a čini mi se da neće niti sad, kad se najavljuje zatvaranje farmi. Ostat ćemo samo mi, s kreditima podignutim za farme. Možemo prodati muzna grla, zatvoriti farme ili otići u Remetinac - kaže Jakob Vukovac, mljekar iz Velike Kopanice. Otkriva da mlijeko prodaju i za manje od tri kune kad je mlijeko manje masno. Zimi je masnoća veća pa se dobiju tri kune, a ljeti je zarada, zbog manje masnoće, tek nešto veća od dvije kune.

- Radim tek toliko da, s 30 muznih grla, mogu podmiriti trošak struje, a gdje je tek stočna hrana, trošak radnika... Nitko nas ne pita ni koliko nas košta skuplja struja, kojom mljekarama hladimo mlijeko dok ne dođu po njega. Država mi je dodijelila neku zemlju, ali je nikad nisam vidio. Ti isti koji su naveli da sam dobio državnu zemlju kasnije su me molili da kažem da jesam, a kako da kažem, kad to nije istina, iskreno će Vukovac. Hrana će, uvjeren je, nakon ove suše koštati kao suho zlato.

Sad odjednom, kad je zbog inflacije pala potražnja, ima mjesta za pojeftinjenja hrane

Iz Udruge trgovine pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca poručuju kako je ponašanje potrošača, zbog straha od recesije, već dovelo do smanjenja potražnje. Dio proizvođača postao je svjestan da su im cijene previsoke. Kako sad odjednom hrana može pojeftiniti, kad je potražnja pala, pita se i Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

- Lani smo ulje kupovali za devet kuna, sad je 20, to se ničim ne može opravdati. Ili hrenovke od 85 kuna za kilogram, pa da su od ne znam čega napravljene. Naravno da su mnogi dizali cijene po principu 'ako prođe, prođe', to je manipulacija. Inflacija raste, i ljudi će prestati kupovati, tad će i cijene morati pasti, napominje Knežević.

Ministarstvo poljoprivrede kaže da je povećalo potpore farmerima, dobit će još 44 milijuna kuna za mliječne krave, po tisuću za svako grlo, no farmeri odgovaraju da nije dovoljno za njihov opstanak.

- Navikli smo na to s godinama - da nas ponižavaju i uništavaju. Moja djeca dobivaju pozive da odu raditi u inozemstvo, ja to nisam učinio ni 90-tih, kad sam obukao uniformu i išao se boriti za ovu državu - ogorčen je i Josip Zdunić iz Divoševaca, jedan od najvećih farmera u državi, drži 130 grla.

Agroekonomist: 'Cijene proizvoda mogu biti fer, ili ucjenjivačke'

Agroekonomist prof.dr.sc. Ivo Grgić kaže kako naši proizvođači mlijeka sve teže drže korak s porastom troškova, naročito oni koji nemaju dovoljno svoje stočne hrane. Bez pomoći države, koja u konačnici iznosi oko 1,2 kuna po liri, teško će opstati.

- Jedino što im preostaje jest prijelaz u sustav krava-tele. Ovako, kao čisti proizvođači mlijeka oni moraju svaki dan predati mlijeko jer ne mogu čekati i skladištiti ga kao neki drugi proizvod. Ako imaju proizvodnju mesa - junad, onda imaju priliku. Stanje u mliječnom sektoru je dosta teško, kaže agroekonomist. Najgori scenarij je da dođe do gašenja ne samo ozbiljne proizvodnje mlijeka nego i prerade, upozorava.

- Tad bi sve bilo u rukama trgovaca, i ovisilo o njihovoj dobroj volji, zaključuje profesor. Ne misli da će nam cijene hrane tako brzo pojeftiniti, naše tržište ne reagira na promjene tako brzo. Hrana je cjenovno neelastična, posebno osnovni proizvodi, zaključuje.

Na pitanje je li cijena od deset kuna za litru mlijeka realna cijena, prof. Grgić odgovara kako ne postoje "realne cijene" već samo cijene koje su odnos prodavača i kupca, pri čemu taj odnos može biti fer, ili ucjenjivački.

- Prosječna maloprodajna cijena trajnog mlijeka s 2,6% masti je trenutačna i znatno je viša nego prije šest mjeseci. Ovaj porast uvijek plaćaju potrošači, i ako pitate njih, odgovor je da cijena nije fer tj. da ne postoje razlozi ovolikog porasta. A još manje je razloga za enormno poskupljenje mliječnih prerađevina, kao što je sir pojašnjava sručnjak. Mlijeko koje kupujemo u maloprodaji je, nastavlja, prerađeno, i najveći dio kolača uzimaju prerađivači.

- Ni trgovci nisu sretni zbog porasta cijena roba koje dobivaju, jer moraju smanjivati svoje marže da bi prodali proizvode koji imaju

ograničeni rok trajanja. I slobodno mogu reći da se prerađivači trenutno ne ponašaju korektno. Koriste svoj položaj koji često proizlazi iz samog vlasništva tvrtki, i imaju sigurnost zaštite iz država iz kojih dolaze. Ali, ako nam je lakše, sa sličnim problemom se susreću mnoge države jer lov u mutnom je postao obrazac svjetskog ponašanja, upozorava agroekonomist.

Otkupljivači mlijeka lopticu prebacuju na trgovce i njihove marže



Božidar Kuzmić, suvlasnik i direktor Euromilka kao otkupljivač mlijeka sa 134 farme kaže kako je u godinu dana otkupna cijena mlijeka povećana za 40 posto.

- Svi se slažemo - i proizvođači mlijeka i mljekare - da bi farmer trebao dobiti četiri kune od nas otkupljivača, plus što dobiva 89 lipa od poticaja po kilogramu. Mljekare otkupljuju i prerađuju mlijeko, i tu imamo silne troškove, a trgovci su ti koji imaju daleko veće zarade u postotcima nego mljekare. Prodajemo ga po četiri kune, a onda trebate i krajnjeg trgovca pitati kolike su njihove marže, na to ne možemo utjecati, kaže Kuzmić.

Vlado Jurkas, vlasnik OPG-a Jurkas, mliječne farme iz sela Harmica u Općini Brdovec kod Zaprešića kaže kako ima vlastitu preradu mlijeka pa ne ovisi o cijenama koje diktiraju otkupljivači.

- Mene brinu ovi ogromni ulazni troškovi - prvenstveno energija, koja je za sobom povukla poskupljenje ambalaže, prerade, svi smo u začaranom lancu, iz kojeg ne možemo. Užasno nam je teško jer se ne usudimo ni dizati cijene, ostali bi bez tržišta, kaže Jurkas. Na otkup se, dodaje, nikad ne bi vratio.

- Imam 80 krava, radije bih ih imao osam, i pravio sir te ga prodavao u svome selu nego da imam 180 grla pa da radim za otkupljivača. Nikad više, kaže Jurkas. Stjepan Vrhovec, vlasnik farme Vrhovec iz Luke u Zagrebačkoj županiji otkriva kako je "došlo vrijeme u kojem se veseli - "kad ništa ne proda".

- Imamo siromat i mljekomat, ne ovisimo o otkupljivačima. Porasle su cijene materijala i dostave, i to utječe na nas. Došlo je vrijeme da se veselim kad ništa ne prodam. Bojim se da ćemo dogodine morati smanjiti proizvodnju. Ove nas godine još drži to što imamo zalihe hrane za grla, ali kad se to potroši, ne znam kako ćemo dalje, dodaje farmer.

Cijene mlijeka komentirali su nam kupci tržnice Utrina u Zagrebu, neki su se zbog poskupljenja počeli kupovati na mljekomatima.

- Morao sam naći alternativu, sve je poskupjelo, a bez kruha i mlijeka ne možeš. Počeo sam uzimati mlijeko na mljekomatu, puno je jeftinije - rekao nam je jedan umirovljenik. Druga gospođa dodaje kako je zgrožena cijenama.

- Ode mi cijela penzija, a nemam što vidjeti u tim vrećicama kad se vratim iz trgovine. I dalje kupujem mlijeko, neću prestati, ali to koliko su cijene otišle gore je strašno, ljuta je Zagrepčanka.

