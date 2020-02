Projekt Boranka: Izgorenoj su Dalmaciji vratili izgubljeni sjaj

Kada ljudi vide crna zgarišta zgroze se. Prvo nastupa nevjerica i mislim da tu nema iznimki. Ali čim zasade prvo, a onda i svako sljedeće stablo možete vidjeti kako su sretni i ispunjeni. Na odlasku s terena bude baš posebna atmosfera, svi su sretni što su sudjelovali i uspjeli barem malo pomoći. Mnogi se vraćaju i kažu kako jedva čekaju vidjeti sadnice kako se pretvaraju u šumu – ispričao nam je to Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske i glavni koordinator kampanje Boranka.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

-Sretni smo kada vidimo svu tu pozitivnu energiju, a istovremeno tužni kad vidimo koliko je još posla pred nama, kad vidimo koliko je opustošene prirode stradalo. Ja obično kažem da je nama izviđačima šuma drugi dom i kad vidimo da nestaju šume, mi osjećamo kao da nestaje dio nas. Eto, upravo tako sam se osjećao, grozno, žalosno, bespomoćno, priča Špicer.

U ljeto 2017. godine predgrađe Splita i Solina pogodili su katastrofalni požari koji na sreću nisu odnijeli niti jedan ljudski život, ali su za sobom ostavili golema spaljena prostranstva. Uništeni su desetci tisuća hektara šuma, izgorjeli su milijuni stabala u svega nekoliko dana.

Okupili više od šest tisuća volontera

- Mi izviđači živimo s prirodom, a nerijetko i u prirodi. Kada smo vidjeli razmjere te katastrofe, znali smo da se priroda neće moći sama obnoviti i da joj je potrebna naša pomoć. I tako smo se krenuli organizirati. Najveća smo volonterska organizacija u Hrvatskoj i najmanji je problem bio organizirati naše volontere. No, to nije bilo dovoljno. Znali smo da ako želimo napraviti nešto veliko, poput pošumljavanja opožarenih područja, moramo uključiti cijelu Hrvatsku. Počeli smo tražiti partnere, slati dopise i nastala je Boranka - akcija pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U akciji su dosada okupili više od šest tisuća volontera iz cijele Hrvatske koji su posadili 65,000 novih stabala u sadnicama, sjemenu i žiru u Splitu, Solinu, Zadru i Makarskoj, objasnio nam je ponosni Dan, i sam ogromni ljubitelj prirode i planina.

'Velike stvari moguće uz malo truda i puno entuzijazma'

- Boranka je zajednička ideja nastala kao kreativni dio kampanje – od izgorenih borova napravili smo bojice koje smo nazvali boralice. Te bojice zapravo nam je sponzorski napravila tvrtka Karbon, a u podjelu se uključio i 24sata putem svojeg tiskanog izdanja novina. Svi koji su dobili bojice crtali su svoja drva i postavljali ih na našu web stranicu. Za svako posađeno virtualno stablo, izviđači i drugi volonteri Boranke na požarištima su zasadili pravo. Kako se širila virtualna šuma tako se povećavao i broj pravih sadnica na požarištima, a Boranka je dobila svoje temelje. Temelje su gradile i Hrvatske šume, HGSS, Ravnateljstvo civilne zaštite i agencija Imago Ogilvy i mnogi drugi koji su se putem priključivali. Sažeo bih to u par riječi - velike su stvari moguće uz malo truda i puno entuzijazma

Špicer kaže kako je najljepše vidjeti djecu koja dolaze volontirati i pokazuju koliko im je priroda bitna. Pokrenuli su i brojne edukativne aktivnosti za djecu i mlade u vrtićima i školama pa su tako uključili više od deset tisuća mladih, a mnogi od njih su se onda i aktivirali u pošumljavanju.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Moja Vlasta i moj sedmogodišnji sin Noa posadili su svoje prve sadnice na požarištu na Mosoru. Taj dan je puhala strašna bura i nije bilo nimalo lako biti na mosorskoj vjetrometini, ali mislim da će to iskustvo pamtiti cijeloga života. Obitelj me rijetko vidi dok traju akcije pošumljavanja, ali nadam se da shvaćaju da je to sve za neki viši cilj. Vlasta je učiteljica pa je uključila i svoje klince u edukativne aktivnosti Boranke, a Noin vrtić se isto rado uključio. Boranka mi nije posao, to je jedan od projekata na kojima radim, ali u jednu ruku ga doživljavam kao svoje dijete.

Dan kaže kako je izviđač još od osme godine i kako je puno toga što zna u životu upravo naučio kroz izviđače i prirodu. Ponosan je na brojne kolege izviđače koji su se i sami pridružili gašenjima požara.

- Kada su požari ušli i grad, mnogi su se, kao i ostali građani, sami organizirali. Sjećam se jedne scene kada je grupa splitskih izviđača na pick-up vozilo namontirala plastični spremnik s vodom, mislim da je to bio onaj od jednog kubika, spojili na to crijevo i krenuli gasiti. Pravi heroji. Svima nam je bilo zastrašujuće gledati te scene, rekao je Špicer.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ono što je boljelo još više su crna požarišta koja su ostala iza požara. U principu, kad stihije utihnu, svi brzo zaborave na prirodne posljedice, a upravo one utječu i na naše živote, ali i na cjelokupan biljni i životinjski svijet oko nas. Projekt je pokazao kako su velike stvari moguće uz malo truda i puno entuzijazma. I zato je bitno da se Boranka i druge slične akcije, nastave.

Za svoju hrabrost, požrtvovnost i veliki entuzijazam i volju Dan Špicer 25. veljače primit će nagradu za Ponos Hrvatske jer je, zajedno s obitelji, prijateljima, kolegama, partnerima i volonterima pomogao da Dalmacija opet zazeleni.