Umjetna inteligencija u svakodnevnom životu, nastanak ove znanstvene discipline i što točno predstavlja bile su samo neke teme prvog u nizu interaktivnih predavanja u sklopu projekta Artificial Intelligence in Public Relations (AI in PR) Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ). Stručnjak za AI Jan Štedul održao je predavanje za studente, a onda i masterclass s nazivom 'Elements of AI - upoznajmo svijet umjetne inteligencije u kojem se nalazimo'.

Predavanje je moderirala Andrea Čović Vidović, profesionalna komunikatorica i voditeljica timova, zaposlena u odnosima s javnošću Europskog parlamenta Bruxelles, Zagreb i Strasbourg.

Definicija umjetne inteligencije neprestano se mijenja jer se određene teme prestaju svrstavati unutar područja, a nove se teme pojavljuju. Zbrku oko njenog značenja povećavaju i prikazi umjetne inteligencije u raznim književnim i kinematografskim djelima znanstvene fantastike. U ovoj disciplini, ono što se čini jednostavnim, zapravo – nije. Dok je, s jedne strane, „najobičnije“ podizanje olovke čovjeku izrazito lako i prirodno, umjetnoj je inteligenciji izrazito kompleksno. S druge strane, rješavanje matematičkih zadataka za koje su potrebne godine vježbe, tehnologija odrađuje izrazito brzo, zaključci su Jana Štedula, stručnjaka za umjetnu inteligenciju.

Jan Štedul dio je hrvatskog startupa Mindsmiths unutar kojeg, s timom, radi na korištenju humanističkih znanosti kao što su psihologija i sociologija u svrhu proizvodnje AI sustava sa sposobnošću razvoja i održavanja odnosa s ljudima. Većinu svoje profesionalne karijere proveo je u medijskom poslu, proučavajući utjecaj sadržaja, vizualnih i slušnih signala na televizijske gledatelje te društvene pojave koje uspješni, vrlo gledani sadržaji mogu polučiti. Kao glavni tajnik udruge CroAI, aktivni je zagovornik popularizacije umjetne inteligencije kao područja koje nije ograničeno samo na inženjere i podatkovne znanstvenike, nego traži aktivnije uključivanje humanističkih stručnjaka.

Projekt AI in PR obuhvaća dvije važne skupine stručnjaka u odnosima s javnošću – one trenutne i one buduće. Za studente je organiziran serijal od pet specijaliziranih predavanja vodećih stručnjaka za umjetnu inteligenciju, dok će hrvatski komunikacijski stručnjaci putem niza masterclassova naučiti kako pametno upotrebljavati umjetnu inteligenciju. Dodani cilj je promicanje akademskog i profesionalnog integriteta, posebno u domeni akademskog pisanja te u političkom komuniciranju i javnim poslovima. Domaći i strani predavači projekta AI in PR odabrani su u suradnji s Američkim društvom za odnose s javnošću (PRSA) i Američkim udruženjem za unapređenje umjetne inteligencije. Pored studenata i nastavnika raznih aspekata komunikacije, u projekt su uključeni i studenti Fakulteta elektronike i računarstva te Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, a kreiran je u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država.

HUOJ okuplja PR stručnjake i druge komunikacije eksperte, uključujući studente komunikologije, a sve s ciljem osposobljavanja, stručnog usavršavanja i informiranja svojih članova, kao i poboljšanja standarda PR profesije i njezina ugleda u široj javnosti. Više informacija o novom projektu AI in PR i općenitom radu HUOJ-a, može se pronaći na Facebooku, Instagramu, kao i na LinkedIn profilu Udruge.