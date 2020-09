Projektant konstrukcije: 'To je vidikovac, nije ni zamišljeno da se po njemu šeta i skida šarafe'

Park prirode Biokovo izdao je priopćenje u kojem kaže da su vijci sada u redu i da su obavijestili izvođača, a to je Tomislav Albini iz splitske tvrtke "Reliance". Čekaju njegov odgovor. I mi smo ga nazvali, ali nije bio rječit...

<p>Snimka odvidavanja vijka s ograde biokovskog skywalka munjevito se proširila društvenim mrežama i izazvala podijeljene reakcije. Dok jedni misle da je to sve normalno, drugi strahuju da je ovo dokaz nestabilnosti nebeske šetnice, a treći objašnjavaju kako takav vijak nema što raditi na konstrukciji izloženoj i suncu i kiši i snijegu i visokim temperaturama. Da vidimo kakva je trenutno situacija zaputili smo se na Biokovo.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ondje smo susreli <strong>Slavu Jakšu</strong>, ravnatelja Parka prirode. Vidio je, kaže, snimku. Smatra da nema mjesta panici: </p><p>- Riječ je o vijku na rukohvatu, nije na nosivoj konstrukciji. Sa svim vijcima je, kao što vidite, sve u redu – poručuje Jakša koji nas je pozvao da pokušamo odvidati pokoji vijak. Samo s rukom nismo uspjeli, a alat i ostale oštre predmete zabranjeno je unositi na šetnicu. Iako bi ih se vjerojatno dalo prošvercati u torbici. </p><p>Dok smo mi ondje boravili, nije bilo nikakve gužve. Tek četiri, pet posjetitelja prolazilo je staklenom konstrukcijom, a činilo se da su stranci pa nisu vidjeli popularnu snimku. Budući da je bila i jaka magla, nisu vidjeli ni pogled sa skywalka. </p><p>Glavni čuvar parka <strong>Stipe Srzić</strong> također smatra da je s odvidanim vijcima sve okej: </p><p>- Evo, sada se ograda napinje, kako puše jako jugo. Ograda vibrira i onda se ti vijci s vremenom opuste i potrebno ih je zategnuti – objašnjava Srzić. Na to smo mi konstatirali kako nije baš prošlo previše vremena otkako je skywalk otvoren. Bilo je to 2. srpnja ove godine, dakle prije nepuna tri mjeseca. </p><p>- Prošla je cijela sezona! Ali da vam ja odvidam sada ovdje pet tih šarafa ništa se ne bi desilo – uvjeravao je čuvar parka. To su, po mišljenju upravitelja, manje važni vijci. Ravnatelj Jakša dodaje da je skywalk dobio sve papire i da sigurnost posjetitelja nije ugrožena. Na pitanje jesu li se mogli postaviti vijci koji se ne mogu tako lako odvidati, odgovara da je sve rađeno po projektu. Struka valjda zna najbolje. </p><p>- Ne bi bilo napravljeno tako da tako ne mora biti. Problema nikakvih nema i ne treba ih ni stvarati – podvukao je Jakša. Svejedno, kontaktirali su izvođača i čekaju odgovor. Tako su napisali i u službenom priopćenju medijima. Čekaju. Htjeli smo provjeriti hoćemo li i mi toliko dugo čekati. </p><p>Glavni izvođač jest tvrtka "Reliance", a voditelj gradilišta bio je <strong>Tomislav Albini</strong>, njen direktor. Nazvali smo ga. Brzo se javio. A onda smo se predstavili. Rekli smo da zovemo iz 24sata. Kazao je "nazovite poslije, ne mogu sada pričat" i preklopio nam slušalicu prije nego smo išta stigli dalje reći. Nekoliko minuta kasnije, nazvao nas je. </p><p>Razgovor je tekao ovako: </p><p><strong>Vezano uz ovu snimku odvidavanja vijka, htjeli bi čuti vaše mišljenje. Je li normalno da se tako lako skidaju? </strong><br/> - Vidio sam snimku. Naručitelj je izdao priopćenje tako da ja nemam šta više dodati. </p><p><strong>Dobro, u priopćenju naručitelja Park prirode Biokovo piše da je zatražio vaše očitovanje. I da ga čekaju. </strong><br/> - On je prilično jasan bio. Nemam šta više reć. Ako imate još kakvih pitanja... </p><p><strong>Je li normalno da se vijci mogu onako skinuti? </strong><br/> - Sve sam vam rekao, ako imate neko pitanje vezano za samu izgradnju, slobodno, bilo bi mi drago. </p><p><strong>Jesu li vijci izgrađeni tako da se mogu lako skinuti? </strong><br/> - Dobili ste odgovor. Ako vas još nešto zanima...</p><p><strong>Je li normalno da se vijci mogu odvidati? </strong><br/> - Sve sam vam rekao, ako imate šta drugo za pitati, vrlo rado.</p><p><strong>Pa evo, pitam vas. </strong><br/> - Sve sam vam informacije dao. Naručitelj se očitovao. </p><p>- Ali naručitelj se očitovao da će pitati vas... - krenuli smo ponovno bespotrebno objašnjavati ono što je bilo očito, kad nas je čovjek prekinuo i rekao "hvala vam lijepo" i opet preklopio slušalicu. </p><p>Kontaktirali smo i projektanta konstrukcije, <strong>Andreja Babića</strong> iz tvrtke "Jadranovo". Snimku je već dobio, kaže, sa svih strana. Pitali smo ga ima li na nju kakav komentar. </p><p>- Mogu komentirati na razne načine. Najprije, kako su radovi izvedeni, a onda sa strane da je to je vidikovac i da nije ni zamišljeno da netko po njemu šeta i skida šarafe. Sad se to radi rukom, a sutra bi nekome moglo pasti na pamet da dođe s alatom. Svakako je ovo pitanje za izvođača radova - uputio nas je Babić.</p><p>Nadzor nad građevinskim radovima obavljao je <strong>Stipe Kristić</strong> u ime tvrtke "Institut IGH". Oni kažu sljedeće: </p><p>- Svi vijci na Skywalku su prekontrolirani i utvrđeno je kako su svi pritegnuti na propisani način osim prikazanog vijka. U konkretnom slučaju radi se o jednom jedinom vijku na rukohvatu o kojem pridržanje samog rukohvata ne ovisi, a naročito ne ovisi nosiva konstrukcija. Dodatno, ispod samog rukohvata nalazi se i sigurnosna ograda, tako da sigurnost u niti jednom trenutku nije bila sporna. Prikazani vijak nije dio nosive konstrukcije - poručuju iz IGH. </p><p>Dodaju da je potvrdu da je sve u skladu s projektom izdao nadležni Ured za poslove graditeljstva prilikom tehničkog pregleda konstrukcije.</p>