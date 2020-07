Prokletstvo vojarne u Texasu: Od početka godine 7 vojnika mrtvo, u bazi je serijski ubojica?

<p>Nitko ne može odgonetnuti što se to događa u američkoj vojnoj bazi Fort Hood stotinjak kilometara sjeverno od Austina u Texasu. Od početka godine ovdje je pronađeno mrtvo sedam vojnika, a čak trojica unazad mjesec dana. Za većinu su utvrdili nasilnu smrt, a jedan vojnik se ubio nakon što su ga povezali s ubojstvom kolegice. Smrti su toliko čudne da neki sumnjaju kako u bazi, koja ima 36.500 vojnika, vreba serijski ubojica,</p><p>Posljednja žrtva je 26-godišnji Mehjor Morta.</p><p>Mrtvo Mortino tijelo pronađeno je u jezeru Stillhouse Hollow Lake, nedaleko vojne baze. Šerif ureda okruga Bell rekao je da i dalje istražuju njegovu smrt.</p><p>- I dalje tapkamo u mjestu i nemamo nikakve informacije koje bi mogli objaviti. Istraga je u tijeku, rekao je CNN-u.</p><p>Morta se pridružio postrojbi u Fort Hoodu u rujnu 2019. godine kao mehaničar za oklopna vozila Bradley Fighting Vehicle i raspoređen je u svibnju ove godine u jedinicu.</p><p>Ali to je tek jedno u nizu misterioznih smrti u Fort Hoodu, a riječ je uglavnom o mlađim pripadnicima postrojbi.</p><p>Zadnji dan lipnja istražitelji su pronašli i mrtvo tijelo Vanesse Guillen, a za njezin nestanak bio je osumnjičen kolega Aaron David Robinson, koji je dan kasnije izvršio samoubojstvo. Tijekom lipnja vlasti su pronašle i tijelo Gregoryja Moralesa koji je nestao prošle godine dok se vozio prema vojnoj bazi.</p><p> </p><p>Nakon što su pronašli mrtvu Vanessu Guillen u bazu su uputili stručnjake da provjere odnos zapovjednika prema podređenima i međuljudske odnose.</p><p> </p><p>No, osim Guillen najmanje sedam vojnika iz Fort Hooda umrlo je ili su pronađeni mrtvi u posljednjih pola godine, uključujući i samoubojstvo vojnika osumnjičenog za smrt mlade pripadnice oružanih snaga.</p><p>Dužnosnici Fort Hooda identificirali su 26-godišnjeg Mortu nakon što je 17. srpnja pronađen u blizini jezera Stillhouse Hollow, oko 16 milja od baze. Ribari su pronašli njegovo tijelo na dnu brane.</p><p>- Preliminarna obdukcija pokazala je da bi uzrok smrti moglo biti utapanje - rekao je u priopćenju bojnik TJ Cruz.</p><p>Za slučaj 20-godišnje Vanesse Guillen saznalo se u travnju kad je proglašen njezin nestanak. Potraga je završila kad su njezino beživotno tijelo pronašli 30. lipnja zakopanu u plitku jamu, prema riječima odvjetnice Natalie Khawam, koju je angažirala Vanessina obitelj.</p><p>Guillen je radila kao serviserka malog oružja i kako je utvrdila istraga, ubijena je udarcima čekićem u oružarnici u kojoj je radila, a njezino mrtvo tijelo prebačeno je do mjesta gdje je zakopana.</p><p>Dužnosnici su identificirali glavnog osumnjičenog za njezin nestanak, a to je bio njezin kolega, 20-godišnji Aaron David Robinson, koji je suočen s optužbama i dokazima, izvršio samoubojstvo. Navodno mu je u transportiranju mrtvog Vanessinog tijela pomagala djevojka Cecyl Aguilar.</p><p>Robinson je shvatio da ga traže dok je šetao trgovačkim centrom. Kad su mu se približili, izvadio je pištolj, cijev uperio u glavu, ispalio hitac i na mjestu preminuo. Kako su javili iz Fort Hooda, on uopće nije bio nadređen pokojnoj Vanessi Guillen i pripadao je jedinici borbene inženjerije.</p><p>Nedaleko baze 19. lipnja pronađeni su i posmrtni ostaci 24-godišnjeg Gregoryja Scotta Moralesa, koji je nestao deset mjeseci ranije. Morales je posljednji put viđen 19. kolovoza u noći, kad se vozio svojim autom prema bazi. Mladić je bio rodom iz Oklahome i u vojsku je došao u lipnju 2015. godine kao operater u motornoj jedinici. Navodno je trebao dobiti otpust iz vojske, ali u bazu nikad nije stigao.</p><p>I 27-godišnji Brandon Scott Rosecrans pronađen je mrtav 18. svibnja u Harker Heightsu, 20-ak kilometara od baze.</p><p>Glasnogovornik policije Harker Heightsa, Lawrence Stewart, rekao je da je vjerojatno riječ o ubojstvu, budući da je vojnik pronađen s prostrjelnom ranom, a njegov džip pronašli su spaljen vjerojatno kako bi se sakrili tragovi.</p><p>Freddy Beningo Delacruz Jr. imao je 23 godine kad je 14. ožujka pronađen mrtav s još dvije osobe u stambenom kompleksu. Sve troje imali su rane od vatrenog oružja, a slučaj se vodi kao trostruko ubojstvo. Delacruz je bio iz Vidalie iz Georgie, a u vojsku je došao 2017. u izviđačku jedinicu.</p><p>Christophera Waynea Sawyera pronašli su bez svijesti 5. ožujka u njegovom stanu unutar baze, a istražitelji tvrde da u slučaju ovog 29-godišnjaka nema vidljivih tragova nasilja, no ne treba isključiti ubojstvo. Sawyer je bio auto-mehaničar i u vojsci je radio od 2017. godine.</p><p>Shelby Tyler Jones ubijen je 1. ožujka, a smrt ovog 20-godišnjaka istražuje policija gradića Killeen u kojem se nalazi baza Fort Hood. Oni su u 3 ujutro dobili dojavu da se u trgovini Mickey's Store nalazi ranjeni čovjek, koji je unatoč prvoj pomoći, preminuo od zadobivene rane. Vjeruje se da je u njega pucao nepoznati ubojica u obližnjem Dreams Clubu, a Sawyer je ranjen oteturao do mjesta gdje je preminuo.</p><h2>Podivljali psihijatar u sumanutom pohodu ubio 13 ljudi</h2><p>Ova baza već je poznata po ubojstvima vojnika. Prvi put našla se u crnim kronikama 2009. godine kad je vojni psihijatar u sumanutom pohodu ubio 13 ljudi, a žrtva je bilo i jedno nerođeno dijete. Ranio je i 32 osobe. Pet godina kasnije u istoj vojarni veteran je ubio tri osobe, a 16 ih je ranio, pa izvršio samoubojstvo.</p>