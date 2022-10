Prokockali 5,3 milijarde iz EU fondova: Taj nam novac treba da se u 'plusu' izvučemo iz krize

Hrvatska može održati glavu iznad vode sljedeće godine, kada je za većinu Europe predviđena recesija. Može ostvariti i znatno veći gospodarski rast od mršavih 0,7 posto, koliko je planirala Vlada projekcijama od srijede. Ali samo ako se trgne i iskoristi novac koji joj stoji na raspolaganju iz Europske unije. Ukratko je to zaključak analitičara Unicredita u njihovoj analizi i predviđanjima za sljedeću godinu. Analitičari Unicredit grupe, koju u Hrvatskoj predstavlja Zagrebačka banka, predviđaju da bi hrvatsko gospodarstvo sljedeće godine moglo rasti “čak” 2,7 posto. Iako ćemo ove godine rasti 5,7 posto, pa je to upola manji rast, on ipak znači stabilnost, rast plaća te izbjegavanje recesije i nove krize. Vlada i HNB znatno su pesimističniji, kao da ne vjeruju da zaista možemo iskoristiti silne milijarde kuna iz Europe koje su nam na raspolaganju. Hrvatskoj birokraciji očito ne uspijeva potrošiti novac kojim nas Europa ‘zalijeva’. Rebalans proračuna za ovu godinu pokazao je da neće biti iskorišteno čak 5,3 milijarde kuna iz EU fondova. Da smo to utrošili, BDP bi nam rastao još barem jedan postotni poen. Ali kako je priznao i ministar financija Primorac, u nekim projektima se kasni, neki još nisu počeli, pa je Vlada rezala plan potrošnje prihoda od EU fondova za ovu godinu za čak 5,3 milijarde kuna.