Prometna u zraku: Dva leteća auta se sudarila u Kini

Dva leteća automobila kineskog proizvođača električnih vozila Xpeng sudarila se u zraku tijekom probe za zrakoplovni miting u Changchunu, piše Bloomberg. Nakon slijetanja, jedno od tzv. električnih letjelica s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL) zapalilo se, dok se drugo uspjelo sigurno prizemljiti, objavila je u priopćenju tvrtka Xpeng Aeroht, startup koji je 2020. postao podružnica Xpenga.

Snimke incidenta prikazuju crni dim kako se uzdiže iz srušene eVTOL letjelice na ravnom travnatom polju, dok su vatrogasna vozila bila prisutna na mjestu događaja.

Dvije letjelice letjele su preblizu jedna drugoj i došlo je do kontakta tijekom probe. Vlasti su sada očistile područje i provode istragu o uzroku nesreće, navodi Xpeng Aeroht.

Bez smrtnih posljedica

Pilot jedne letjelice prevezen je u bolnicu na pregled i nalazi se u dobrom stanju, rekao je predstavnik tvrtke za Bloomberg News u srijedu. Vatrogasci su šmrkovima gasili vatru koja je zahvatila oštećeni leteći automobil, što su prikazale i snimke na društvenim mrežama.

Kina planira masovnu proizvodnju

Kina već dugo promovira ideju tzv. niskoaltitudne ekonomije, koja bi pogodovala industriji eVTOL letjelica i potaknula njihovu masovnu upotrebu.

No, i dalje postoje pitanja o sigurnosti i pouzdanosti tih letjelica koje bi trebale prevoziti ljude na kratkim udaljenostima. Predviđa se da bi mnoge od njih bile i bez pilota. Land Aircraft Carrier trenutačno je dostupan za narudžbu u Kini, a serijska proizvodnja očekuje se 2026. godine.