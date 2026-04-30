Prometni kaos uoči produženog vikenda: Kilometarske kolone na A1, gužve su i na granicama

PROMETNI KAOS

Uoči produženog vikenda i obilježavanja Praznika rada, promet na hrvatskim cestama naglo se zagužvao, a najkritičnije je na autocesti A1, gdje su se u smjeru juga stvorile kilometarske kolone. Vozači na pojedinim dionicama, osobito između Zagreba i Karlovca te dalje prema Bosiljevu, voze usporeno ili stoje u dugim zastojima.

Gužve nisu zabilježene samo na autocestama. Pojačan promet bilježi se i na prilazima većim gradovima te na ključnim graničnim prijelazima.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba, za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, autocesta A6 Rijeka-Zagreb i Krčki most unatoč tome što je Državni hidrometeorološki zavod izdao meteoalarm za neka područja.

Zbog niza izvanrednih događaja promet je dodatno otežan na više ključnih pravaca u zemlji, a najveće poteškoće bilježe se na autocestama A1, A3, A6 i A7.

Na A1, u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća na 1. +500 kilometru. Kod naplatne postaje NP Lučko u smjeru juga formirala se kolona duga oko 3 kilometra iz smjera Buzina. Zastoji su i između čvorova Žuta Lokva i Otočac, gdje je zbog pojačanog priljeva vozila u zoni radova na 129. kilometru kolona duga oko kilometar.

Problemi su i na A3, gdje se zbog prometne nesreće kod čvora Zagreb zapad u smjeru Lipovca promet vodi po dvije trake, uz povremena usporavanja. Dodatnu opasnost predstavlja i predmet na kolniku između čvorova Popovača i Kutina (101. km, smjer Lipovac), zbog čega se vozačima savjetuje povećan oprez.

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, između Vrbovskog i Ravne Gore, u smjeru Rijeke također je pojačan promet u zoni radova na 26. kilometru, gdje se stvorila kolona duga oko 2 kilometra. Zbog sigurnosnih razloga povremeno se zatvara i tunel Čardak, što dodatno usporava protok vozila.

Gužve su i na A7, gdje je na izlaznom kraku čvora Matulji prema Istri i Opatiji kolona duga oko 3 kilometra.

Osim autocesta, problemi su zabilježeni i na državnim cestama. U Trogir, na DC409 u predjelu Pantan kod ulaza u trgovački centar Kaufland, zbog prometne nesreće vozi se naizmjence jednim trakom.