Promijenili model B u A, pa opet u B, ravnateljica: Moramo biti spremni na nagle promjene

U Zagrebu su dvije osnovne i šest srednjih škola počele nastavnu godinu u modelu B, što znači da učenici naizmjence pohađaju nastavu u školi i na daljinu. Modeli se prilagođavaju ovisno o epidemiološkoj situaciji

<p><strong>Prije početka godine</strong> dobili smo obavijest da će škola ići po modelu B, dakle, dio razreda je jedan tjedan kod kuće, a dio u školi, pa se mijenjaju. Dobili smo raspored i to mi je sve bilo logično, naša je škola velika. A onda mi je sin u ponedjeljak došao iz škole i rekao kako je na razrednu grupu dobio obavijest da su promijenili model i da su od utorka svi u školi, po modelu A, kaže nam majka šestaša iz osnovne škole na zapadu Zagreba (svi podaci poznati redakciji).</p><p>Kako kaže, usred dana je i na službenoj web-stranici škole objavljeno kako je promijenjen model nastave, zbog izvanredne situacije u kojoj će se odluke mijenjati i prilagođavati. No, kaže nam, vrlo je čudno da se model B, koji je za školu od 1005 učenika u koroni po njezinom mišljenju prihvatljiviji jer će se manje djece nalaziti u istim prostorima, mijenja modelom A. Taj model podrazumijeva da sva djeca idu u školu na nastavu, te da nose maske u učionicama ako se ne može osigurati razmak. To sigurno nije prihvatljivije, kaže ona, ističući kako je njezino dijete astmatičar kojem neće biti jednostavno dugo biti pod maskom. </p><p>Model A je potom opet u četvrtak izmijenjen u B. Ravnateljica škole ranije nam je potvrdila nam kako su modeli izmijenjeni, te da su svi roditelji preko predstavnika u školskom vijeću na vrijeme obaviješteni. </p><p>- U ovoj situaciji svi moramo biti spremni na nagle promjene. Planirali smo model B u dogovoru s Gradskim uredom za obrazovanje, no čini se da je došlo do neke zabune. Novom odlukom izmijenjeno je u model A. Svi mogu biti sigurni da ćemo napraviti najbolje što možemo za djecu. Važno je da roditelji sada shvate da se moramo brzo prilagođavati i da mi imamo 1005 djece o čijoj sigurnosti moramo razmišljati - istaknula je ravnateljica.</p><p><strong>Iz Gradskog ureda za obrazovanje</strong> nam, pak, javljaju kako je ovoj školi odobren model B. Koji je prvo primijenjen, a zatim zamijenjen modelom A, koji se do četvrtka provodio u školi. Onda je opet primijenjen u model B. Roditelje, kako nam kažu, nitko nije ni proveo anketu u školi o samim modelima. </p><p>Inače, u Gradu Zagrebu dvije će osnovne i šest srednjih škola nastavu organizirati po modelu B, a četiri su osnovne i dvije srednje škole zbog osiguravanja epidemioloških mjera dobile su suglasnost za uvođenje dvije smjene.</p><p><strong>- Smatramo kako je kod donošenja ovakvih odluka, kojima se zadire u organizaciju rada škole i posljedično mijenja organizacija života nastavnika, učenika i njihovih roditelja, potrebno postići konsenzus svih dionika kako bi se izbjegle moguće negativne reakcije i poteškoće u provedbi - navodi se u odgovoru s potpisom pročelnika Ivice Lovrića.</strong></p><p>Iz Gradskog ureda kažu kako su svim učenicima predmetne nastave, učenicima srednjih škola te učenicima razredne nastave, korisnicima organiziranog prijevoza, kao i svim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova u Zagrebu osigurali po dvije zaštitne platnene maske, sve sukladno uputama Svjetske zdravstvene organizacije, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja u kojima se pobliže definira obveza nošenja zaštitnih maski. Navedene maske isporučio je URIHO Zagreb. <br/> Nadalje, Grad Zagreb osigurao je i potrebne količine dezinfekcijskih sredstava i druge zaštitne opreme za sve djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova kojima je osnivač, a sukladno iskazanim potrebama ustanova.</p><p>Nisu odgovorili koliko je za sve utrošeno novca.</p><p> </p>