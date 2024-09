Promjene u MUP-u: Svi policajci će na uniformi imati i kameru

Svi pripadnici hrvatske policije na odorama će nositi kamere čija će upotreba biti obavezna prilikom svake intervencije, doznaje Tportal. Projekt nabave novog sustava i opremanja policajaca započet će iduće godine.

- Snimanje intervencija prije svega će služiti zaštiti policajaca od neopravdanih optužbi na njihov račun, a onda i zaštiti građana od eventualnog prekoračenja ovlasti i prekomjerne upotrebe sile - rekao je sugovornik za Tportal.

Policija je 2015. u sklopu e-policije pokrenula projekt 'Sustav za upravljanje policijskim kamerama' . Taj sustav nije u potpunosti postavljen, ali nije ni okončan.

Sustav je, naime, tada uspostavljen na 10 lokacija - u šest policijskih postaja Policijske uprave zagrebačke te još u četiri policijske uprave, i to osječko-baranjskoj, primorsko-goranskoj, istarskoj i splitsko-dalmatinskoj - a na svakoj lokaciji činio ga je e-kiosk s 20 kamera, aplikacijom za praćenje zaduživanja i razduživanja kamera te za čuvanje snimaka.

Kamere na odorama je i 2020. najavio ministar Davor Božinović.

- -To konkretno znači dobro za policijske službenike, koji ukoliko su postupali po zakonu, za to imaju dokaz. Kamere se nose na dijelu odore. To je dobro i za građane, jer ukoliko dođe do neke dvojbene situacije i oni imaju dokaz koji se koristi upravo da bi se riješili ti prijepori, ili eventualno u nekom sudskom postupku - kazao je tada.