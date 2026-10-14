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Promjenjivo vrijeme diljem zemlje, temperature sve bliže nuli. DHMZ izdao žuti alarm

Piše 24sata,
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Promjenjivo vrijeme diljem zemlje, temperature sve bliže nuli. DHMZ izdao žuti alarm
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Zagreb: Dok grad još spava, Mamutica dočekuje sunce | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska danas doživljava promjene u vremenskim uvjetima, s pretežno sunčanim vremenom na Jadranu, dok unutrašnjost očekuje promjenljivu naoblaku i mogućnost slabe kiše.

Hrvatsku danas očekuje raznoliko vrijeme. Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, idealno za boravak na otvorenom. Temperature će se ondje kretati između ugodnih 19 i 24 °C. No, pripazite na vjetar – tijekom jutra očekuje se povremeno jaka bura s olujnim udarima, osobito na izloženim područjima, dok će poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti zemlje, uključujući i Zagreb, vrijeme će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, a u prvom dijelu dana ponegdje je moguća i kratkotrajna slaba kiša, osobito u širem području grada Zagreba. Poslijepodne će oblaci postupno nestajati, donoseći dulja sunčana razdoblja. Vjetar će u većini krajeva biti slab, dok se na istoku očekuje povremeno umjeren sjeverozapadnjak.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se između 14 i 19 °C, dok će minimalne jutarnje temperature biti dosta svježe, ponegdje i ispod 5 °C.

Foto: DHMZ

Slična vremenska prognoza očekuje nas i u četvrtak.

- Na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 11 do 16 °C. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 °C - navode prognostičari DHMZ-a.

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