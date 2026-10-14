Hrvatska danas doživljava promjene u vremenskim uvjetima, s pretežno sunčanim vremenom na Jadranu, dok unutrašnjost očekuje promjenljivu naoblaku i mogućnost slabe kiše.
Promjenjivo vrijeme diljem zemlje, temperature sve bliže nuli. DHMZ izdao žuti alarm
Hrvatsku danas očekuje raznoliko vrijeme. Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, idealno za boravak na otvorenom. Temperature će se ondje kretati između ugodnih 19 i 24 °C. No, pripazite na vjetar – tijekom jutra očekuje se povremeno jaka bura s olujnim udarima, osobito na izloženim područjima, dok će poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak.
U unutrašnjosti zemlje, uključujući i Zagreb, vrijeme će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, a u prvom dijelu dana ponegdje je moguća i kratkotrajna slaba kiša, osobito u širem području grada Zagreba. Poslijepodne će oblaci postupno nestajati, donoseći dulja sunčana razdoblja. Vjetar će u većini krajeva biti slab, dok se na istoku očekuje povremeno umjeren sjeverozapadnjak.
Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se između 14 i 19 °C, dok će minimalne jutarnje temperature biti dosta svježe, ponegdje i ispod 5 °C.
Slična vremenska prognoza očekuje nas i u četvrtak.
- Na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 11 do 16 °C. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 °C - navode prognostičari DHMZ-a.
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