Pronašli mađarske kajakaše kod Raba, nestali usred oluje

Pronađeno je svih pet mađarskih kajakaša koji su nestali nakon što ih je u utorak uvečer nevrijeme zateklo na moru kod otoka Raba, izvijestila je u srijedu primorsko-goranska policija.

Postaja pomorske policije Rijeka zaprimila je u utorak oko 20 sati dojavu iz Nacionalnog pomorskog centra Zadar o havariji u akvatoriju otoka Raba, odnosno da je na moru između otoka Raba, Golog otoka i Prvića tijekom jakog vjetra nestalo pet mađarskih državljana u kajaku.

Posada policijskog plovila odmah je krenula u akciju traganja i spašavanja u kojoj su sudjelovali i djelatnici plovila Lučke kapetanije Senj i Lučke kapetanije Rab.

Nakon sat vremena zajedničke potrage, djelatnici Lučke kapetanije uočili su četvoricu Mađara, dvojicu u moru, a dvojicu na obali Golog otoka, dok je peti otplivao pa su ga veliki valovi i morske struje odnijeli prema pučini.

Potraga je nastavljena u srijedu od ranih jutarnjih sati te je posada policijskog plovila P-314 oko 5,55 sati na obali kod Rta Markonj na Golom otoku pronašla neozlijeđenog 41-godišnjeg mađarskog državljanina. "Morska havarija je srećom završila bez posljedica za spomenute strane turiste, no, kako se ne bi ponavljali ovakvi i slični događaji i ovom prilikom pozivamo sve nautičare i ostale turiste da redovito prate vremensku prognozu te se ne upuštaju u rizične, potencijalno pogibeljne situacije na moru", poručili su iz policije. Naglasili su da se u slučaju najave jakog vjetra ili drugih nepovoljnih vremenskih prilika, ne odlazi na more jer se situacija na moru može promijeniti u trenutku i dovesti do teških, ali i kobnih posljedica.