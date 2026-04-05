Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Netanyahu kritizira izraelski sud jer je dopustio 'ljevičarski' antiratni prosvjed

Izraelski Visoki sud pravde povećao je broj ljudi kojima je dopušteno okupljanje na molitvenim službama kod Zida plača u Jeruzalemu nakon peticija koje su podnijeli vjerski vođe.

Zapovjedništvo domaće fronte ograničilo je okupljanja na otvorenom na 50 ljudi zbog rizika od raketa iz Irana.

Posebno izuzeće dano je jučer privremenom naredbom, kojom je dopušteno do 600 ljudi da prisustvuju večernjem antiratnom prosvjedu u Tel Avivu.

To je izazvalo kritike Benjamina Netanyahua, koji je rekao da je nepravedno da se "ljevičarskim demonstracijama" ukinu ograničenja dok se molitvenim službama ne daje ista sloboda.

Rekao je: „Sloboda prosvjeda je važna, ali sloboda molitve nije manje važna. Tijekom ratnog vremena, jedini autoritet koji određuje sigurnosne aranžmane je Zapovjedništvo domaće fronte.“

Visoki sud pravde sada je izjavio da je broj ljudi kojima je dopušteno okupljanje kod Zida plača i Brda hrama porastao s 50 na 100.

