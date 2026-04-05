Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
Netanyahu kritizira izraelski sud jer je dopustio 'ljevičarski' antiratni prosvjed
Izraelski Visoki sud pravde povećao je broj ljudi kojima je dopušteno okupljanje na molitvenim službama kod Zida plača u Jeruzalemu nakon peticija koje su podnijeli vjerski vođe.
Zapovjedništvo domaće fronte ograničilo je okupljanja na otvorenom na 50 ljudi zbog rizika od raketa iz Irana.
Posebno izuzeće dano je jučer privremenom naredbom, kojom je dopušteno do 600 ljudi da prisustvuju večernjem antiratnom prosvjedu u Tel Avivu.
To je izazvalo kritike Benjamina Netanyahua, koji je rekao da je nepravedno da se "ljevičarskim demonstracijama" ukinu ograničenja dok se molitvenim službama ne daje ista sloboda.
Rekao je: „Sloboda prosvjeda je važna, ali sloboda molitve nije manje važna. Tijekom ratnog vremena, jedini autoritet koji određuje sigurnosne aranžmane je Zapovjedništvo domaće fronte.“
Visoki sud pravde sada je izjavio da je broj ljudi kojima je dopušteno okupljanje kod Zida plača i Brda hrama porastao s 50 na 100.
UKMTO izdao upozorenje nakon što su ostaci drona pali u blizini luke UAE
Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) izvijestile su o višestrukim prskanjima projektila u neposrednoj blizini kontejnerskog broda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
U upozorenju izdanom danas poslijepodne, navodi se da se plovilima "savjetuje da tranzitiraju s oprezom i prijave svaku sumnjivu aktivnost UKMTO-u".
Vlada UAE-a u Šardži kasnije je izjavila da je u luci izbio požar zbog otpadanja krhotina presretnutog drona, dodajući da je jedna osoba zadobila teške ozljede i prevezena u bolnicu.
Rusija poziva SAD da odustanu od jezika ultimatuma
Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov telefonski razgovarao sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem.
Ministarstvo je priopćilo da je Lavrov izrazio nadu da će napori za deeskalaciju rata uroditi plodom te da bi SAD mogle doprinijeti "napuštanjem jezika ultimatuma i vraćanjem situacije na pregovarački put".
Ministarstvo je izjavilo da su obje strane "pozvale na napore da se izbjegnu akcije, uključujući i one u Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi mogle potkopati preostale šanse za napredak političkih i diplomatskih napora za rješavanje krize".
Devetero ozlijeđenih u izravnom pogotku iranske rakete u zgradu na sjeveru Izraela
Stigle su nove informacije o iranskom raketnom napadu u Haifi, na sjeveru Izraela. Glasnogovornik Magen David Adom (MDA), izraelske nacionalne hitne službe, rekao je da je devet osoba prevezeno u dvije bolnice, uključujući 82-godišnjeg muškarca u teškom stanju.
Lamas Salameh, bolničar MDA-e, rekao je da je stambena zgrada "pretrpjela izravan udarac, uzrokujući veliku štetu".
Predsjednik iranskog parlamenta: Trumpovi nepromišljeni potezi uzrokovat će da cijela regija izgori
Predsjednik iranskog parlamenta rekao je da Donald Trump svojim "nepromišljenim potezima vuče SAD u pakao".
Mohammad Bagher Ghalibaf u objavi na X kaže da će "cijela naša regija gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi".
"Nemojte se zavaravati: ratnim zločinima nećete ništa postići. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."