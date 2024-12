Pronašli su tijelo žene koja je upala u ponor u Pennsylvaniji: Urušavanje tla otkrilo rudnik

Tijelo žene iz Pennsylvanije za koju se vjeruje da je ovog tjedna pala u novu vrtaču dok je tražila svoju mačku pronađeno je u davno napuštenom rudniku koji je otkrila vrtača, priopćila je državna policija u petak. Elizabeth Pollard, 64, pronađena je mrtva u petak u rudniku u zajednici Marguerite na jugozapadu Pennsylvanije, rekao je glasnogovornik policije Pennsylvanije Steve Limani, piše CNN.

Elizabethina obitelj obaviještena je o tragičnom ishodu potrage.

- Rekli su nam da žele tijelo kako bi je mogli dostojno pokopati. Kao zajednica, samo smo stvarno htjeli biti sigurni da to možemo učiniti. Tijelo je pronađeno nedaleko od mjesta gdje vjerujemo da je bila kad je pala kroz vrtaču. Bilo je samo potrebno ukloniti svu zemlju - rekao je Limani.

Potraga je pokrenuta u utorak, kad je rođak policiji rekao da su Elizabeth i njezina petogodišnja unuka otišle u automobilu potražiti njezinu mačku u ponedjeljak poslijepodne i da od tada nitko nije čuo za njih.

Policija koja je tražila ženu zatim je rano u utorak pronašla njezino vozilo parkirano u blizini restorana. U njemu je gotovo 12 sati bila unuka. Nova vrtača bila je samo nekoliko metara dalje.

To je pokrenulo spasilačku misiju. Radnici su pumpali vodu kroz davno napušteni rudnik na tom mjestu kako bi očistili zemlju, a zatim šutu uklanjali vakuumom kako bi se lakše vidjelo što je ispod zemlje. No do srijede navečer, državna policija rekla je da više ne očekuje da će je pronaći živu, rekavši da kamere i oprema za detekciju zvuka nisu uspjele uhvatiti znakove života, te da je zbog uvjeta u rudniku preopasno za spasioce.