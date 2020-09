Pronašli su vlasnika koji je bešćutno ostavio štence da uginu u vreći: Nije im bilo spasa

Svih sedam štenaca pronađenih u Odri, usprkos silnom trudu dobrih ljudi, ugibalo je jedno za drugim. Nakon DNK analize, uspjeli su pronaći neodgovornog vlasnika te mu sada prijeti kaznena prijava

<p>- Netko je sedam štenaca ostavio u vrećici da uginu odmah nakon okota. Pronašli smo ih polužive, dehidrirane i pune crva. Uz sav naš trud, štenci su ugibali jedni za drugim - ispričao nam je<strong> Damir Skok</strong>, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba u čijem je sastavu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba. </p><p>Volonteri azila su uz pomoć dojave građana, u kolovozu preuzeli leglo od sedam štenaca koji su bili odbačeni uz jedno polje u Odri. Kada su ih pronašli, bili su stari tek dva ili tri dana, no u jako lošem stanju. </p><p>- Zajedno s jednom gospođom koja je nekoliko štenaca primila na cjelodnevnu skrb u vlastiti dom, davali smo sve od sebe da se oporave, ali, nažalost, spasa im nije bilo. Kad je i posljednje štene uginulo, čvrsto smo odlučili da krivac za ovo strašno nedjelo neće proći nekažnjeno - poručili su na Facebook-u iz Azila Dumovec. </p><p>- Netko je vidio i prepoznao vlasnika pa smo zajedno obavijestili Komunalno redarstvo i Veterinarsku inspekciju. Uspjeli smo ga locirati i kod njega pronaći kujicu i mužjaka. Odmah smo po kujici ustvrdili da je nedavno okoćena, no vlasnik je to negirao. Veterinarska je inspekcija zatim uzela bris kujice, a mi smo uzeli krv štencima. Danas su nas obavijestili da je DNK analizom utvrđeno da su to njeni štenci - kaže nam Skok. </p><p>Kako su izvijestili iz Dumovca, vlasnik je otprije poznat po lošem ponašanju prema svojim psima, a utvrđeno je da ih nije ni čipirao ni cijepio. </p><p>- Cijeli slučaj sada je u pravnoj sferi, a to je preuzela Veterinarska inspekcija te državni inspektorat. Mi se samo nadamo da će neodgovorni vlasnik dobiti zasluženu kaznu, jer ono što je učinio je u najmanju ruku grozno. Nije to naša osobna stvar, ali ako se ovakvi slučajevi ne budu kažnjavali to nosi lošu poruku. S druge strane, kada se kazne, to odjekne jako dobro i vjerujem da će, ako nekad nekom tako nešto padne napamet u budućnost, dobro razmisliti. Ovo je nešto najgore što čovjek može napraviti životinji - kaže Skok. </p><p>- Nadamo se da će kazna za ono što je učinio, biti takva, da više nitko u Zagrebu neće sa štencima pokušati učiniti nešto slično - napisali su iz Dumovca.</p><p>No, nažalost, takav slučaj u Zagrebu i okolici nije iznimka. Skok nam je ispričao da nažalost, često tako znaju pronaći odbačene štence. </p><p>- Prije tri tjedna pronašli smo 11 odbačenih štenaca na području Sesveta. Procijenili smo da su iz tri različita legla... U takvim situacijama može pomoći najviše dosljedna provedba zakona, kontrola mikročipiranja, kao i trud građana u sprječavanju takvih stvari. Ljudi trebaju znati da takve stvari neće proći nekažnjeno i nadamo se da će sve to onda voditi društvu koje će se odgovorno ponašati prema kućnim ljubimcima - poručio je Skok. </p><p><em>Do kraja pisanja ovog članka, nismo dobili odgovor MUP-a o navedenom slučaju. </em></p>