Pronevjerio milijarde: Osuđen je bivši malezijski premijer

Bivši malezijski premijer Najib Razak u utorak je proglašen krivim za korupciju po svim točkama optužnice, u prvom suđenju za pronevjeru milijardi dolara iz državnog fonda 1Malaysia Development Berhad (1MDB)

<p>Slučaj <strong>Najiba Razaka</strong> je test sposobnosti zemlje da se obračuna s korupcijom i mogao bi jako utjecati na političku scenu u toj južnoazijskoj državi.</p><p>Najib je optužen za narušavanje povjerenja, pranje novca i zloporabu ovlasti tako što je navodno primio deset milijuna dolara od bivše podružnice SRC International. Izjasnio se da nije kriv.</p><p>Svaka od optužbi nosi sa sobom velike novčane kazne i zatvor do 15 ili 20 godina. Najibovi odvjetnici traže odgodu izricanja kazne, a on je uoči presude najavio da će se žaliti na odluku suda. </p><p>Bivšeg premijera, koji je izgubio na izborima 2018., još čega nekoliko suđenja zbog optužbi da je iz 1MDB-a ukradeno ukupno 4.5 milijardi dolara.</p><p>Tužitelji tvrde da je više od milijarde dolara iz fonda otišlo na privatne račune.</p><p>Najibovi odvjetnici kažu da su ga malezijski financijer Jho Low i drugi službenici iz 1MDB-a uvjerili da je novac koji se slijevao na njegov privatni račun donirala saudijska kraljevska obitelj i da nije ukraden iz SRC-a kao što to tužitelji navode. Low niječe tu verziju priče.</p><p>Optužbe zbog korupcije u 1MDB prate Najiba više od pet godina. No kaznene prijave stigle su tek nakon njegova poraza na izborima kad je njegov nasljednik<strong> Mahathir Mohamad </strong>ponovno otvorio istragu.</p><p>Odluka suda dolazi samo nekoliko dana nakon što je Malezija postigla nagodbu s Goldman Sachsom vrijednu 3.9 milijardi dolara u vezi s ulogom američke banke u izvlačenju novca iz 1MDB-a.</p>