Propada projekt od 441 milijun kuna: Bolnica traži produljenje roka, ali ministarstvo ne da

Tražimo rješenje, projekt još nije propao jer i dalje imamo valjani ugovor. Tražit ćemo od Ministarstva znanosti i obrazovanja da nam produlji rok i, ako nam to odobre, projekt ima šanse. Sad pokušavamo mirno riješiti cijelu priču i uskladiti etape s izvođačem nakon raskida ugovora. Jedno od rješenja koje pokušavamo razraditi je da se projektu da druga šansa kroz faziranje. To je obrazac i za druge projekte koji kasne. Kao što sam rekla, pokušavamo pregovarati s Ministarstvom znanosti i obrazovanja da se dozvoli šansa projektu na način da dobijemo dodatno vrijeme. Pokušavali smo naći kompromis s postojećim izvođačem, no kako i dalje ustraje na raskidu ugovora, trebamo raspisati novu javnu nabavu kako bismo pronašli novog izvođača radova. Zato nam je potrebno dodatno vrijeme. Projekt se može spasiti ako dobijemo produljenje roka, rekla je za 24sata dr. Mirjana Turkalj, voditeljica projekta Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak.