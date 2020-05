Propala Bandićeva ideja da se na brzinu zaduži 5 milijardi kn

Ideja zagrebačke uprave da Vlada promjeni tri zakona kako bi omogućila Zagrebu najveće zaduženje u povijesti od pet milijardi kuna, pala je prije nego se o njoj ozbiljno i raspravilo. Jutarnji list je danas objavio izjavu zastupnika Bandićeve stranke Slavka Kojića kako bi trebali biti podignuti limiti zaduživanja koji su danas veoma restriktivni. To bi omogućilo izdavanje obveznica, odnosno zaduživanja od pet milijardi kuna kojim bi se financirala obnova Zagreb.

No, u Vladi nam je potvrđeno da takvu ideju ne bi niti dopustili jer bi rastao dug svih gradova i općina i svi bi se onda krenuli zaduživati. Nadalje, više nema vremena da se zakoni izmjene čak kada bi Bandić to i uvjetovao jer se Sabor raspušta u ponedjeljak. To zaduživanje se ne može dozvoliti niti uredbama Vlade dok obavljaju tehničku funkciju nakon raspuštanja Sabora. Ustav brani zadiranje uredbi u porezna i vezana pitanja.

Dakle, nema nikakve šanse da se odobri takvo zaduživanje. A Bandić je već rekao da će podržati raspuštanje Sabora.

Inače, zadnji puta se Zagreb preko Zagrebačkog holdinga zadužio nešto više od dvije milijarde kuna. Trebao je od toga financirati i infrastrukturu, ali je veliki dio novca otišao na kupnje zemljišta, primjerice Gredelja.