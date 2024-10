Propala je informatička tvrtka koja je financirala Dodika: Nisu uspjeli zaobići brojne sankcije

Informatička tvrtka iz Banja Luke koju su SAD identificirale kao skrivenog financijera lidera bosanskih Srba Milorada Dodika definitivno je propala i gasi se unatoč pokušajima da poslovanje nastavi pod novim imenom i tako izbjegne američke sankcije, potvrdio je u četvrtak njezin direktor.

"Preko 110 ugovora (o radu) je raskinuto, a preostalim ljudima će biti u narednim mjesecima raskinuti ugovori", kazao je novinarima u Banjoj Luci Boban Vujić, direktor tvrtke Invictus Technology Group.

Tvrtka pod tim nazivom formirana je u kolovozu, a vlasnici su joj uz Vujića bili i druge osobe koje su do tada vodile tvrtku pod nazivom Infinity International Group i koju je američko Ministarstvo financija odnosno njegov Odjela za kontrolu inozemne imovine (OFAC) stavio na svoju "crnu listu".

Sankcije OFAC-a

U lipnju 2024. OFAC je sankcionirao osam tvrtki iz Bosne i Hercegovine odnosno Republike Srpske na temelju procjene da one predstavljaju glavne izvore prihoda za predsjednika RS Milorada Dodika i njegovu obitelj.

Dodik je pod kaznenim mjerama SAD-a još od 2017. i to zbog ugrožavanja provedbe Daytonskog sporazuma i korupcije, a na popis sankcioniranih dospjeli su njegova kći Gorica kao i sin Igor.

SAD su sankcije uvele i gotovo svim istaknutijim dužnosnicima iz reda bosanskih Srba koji podupiru Dodika, a na tom su popisu članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednici parlamenta i vlade RS te brojni ministri i drugi dužnosnici u entitetskim tijelima vlasti.

Dodik i njegovi suradnici tvrdili su kako im te sankcije nisu naštetile jer ne žele putovati u SAD niti s tom zemljom imaju poslovnih veza no nakon upozorenja Ministarstva financija SAD-a ranije ove godine da bi svi oni koji posluju s osobama s "crne liste" mogli i sami doći pod udar sankcija odnosno ostati bez SWIFT koda nužnog za međunarodne transakcije banke, u BiH su se počeli gasiti računi kažnjenim političarima, ali i spornim tvrtkama.

U Dodikovu slučaju to je značilo kako kako ni on niti njegovi suradnici više ne mogu dobivati plaće, imati kreditne kartice ili podizati kredite u bankama dok je sankcioniranim tvrtkama onemogućeno poslovanje jer više nisu imale transakcijske račune.

Neki od njih to su pokušali "zaobići" preregistracijom pa je tako Infinity grupa odjednom postala Invictus no to Amerikance nije zavaralo. Iz veleposlanstva SAD-a u Sarajevu upozorili su kako prate takve preregistracije te kako prijetnja posljedicama vrijedi i za one koji pokušaju pristati na takvu igru.

Brojna upozorenja

Da je to upozorenje imalo izravnog utjecaja potvrdio je u četvrtak Vujić koji je optužio banke da su gašenjem računa prouzročile propast njegove nove tvrtke.

"Došli smo u situaciju da netko tko posluje po zakonu RS i BiH ne može ostvariti svoje pravo, a to za posljedicu ima otpuštanje radnika i gašenje gospodarskih subjekata", izjavio je te najavio iniciranje promjena zakona po kojemu bi banke morale osigurati račune svima koji to traže.

Vujićeva izjava na tragu je prijetnje koju je ranije ovog tjedna iznio sam Dodik kada je u objavi na društvenim mrežama napisao kako dobiva pritužbe građana da kod banaka koje posluju u RS ne mogu ostvariti pravo koje im pripada po ustavu i zakonu.

"Narednih dana izaći ću s konkretnim podacima o bankama i njihovim manipulacijama, kako bismo zaštitili građane i njihova prava", zaprijetio je Dodik.