Propala rekonstrukcija pucnjave ispred policijske postaje Trnje jer se vještak nije pojavio

Ginu Hamidovića terete da je 25. studenog 2019 u zagrebačkim Krugama iz Porschea pokušao ubiti Ginu Hrustića. Hrustić u pucnjavi nije ozlijeđen. Tvrdi da mu je Hamidović zaprijetio pa pucao

<p>Sve je bilo spremno, u Ulicu Kruge ispred policijske postaje Trnje u srijedu oko 10 sati stigli su sudac i predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić, oštećeni <strong>Gino Hrustić (26)</strong>, njegov odvjetnik, odvjetnici optuženog <strong>Gine Hamidovića (31)</strong> te zamjenica županijske državne odvjetnice. Hamidovića su pravosudni policajci kombijem dovezli iz Remetinca gdje je u istražnom zatvoru, a policajci su žurili osigurati mjesto događaja kako bi sud mogao nesmetano raditi.</p><p>No, nije se pojavio sudski vještak balističar pa je sudac Turudić morao otkazati rekonstrukciju dok ne odredi novi termin.</p><p>Ginu Hamidovića optužnica ga tereti da je 25. studenog prošle godine oko 16 sati u Ulici Kruge kod kućnog broja 27 zaustavio svoj Porsche u trenutku dok je Hrustić prelazio pješački prijelaz. Hrustić je baš izašao iz policijske postaje i krenuo prema svom parkiranom Citroenu. U tom trenutku Hamidović je kroz prozor Porschea podigao pištolj kalibra 7,62 mm i ispalio jedan hitac prema Hrustiću, a zatim se udaljio vozilom noseći pištolj sa sobom.</p><p>- Razumio sam optužnicu i ne smatram se krivim - rekao je Hamidović (31) kojemu sude zbog pokušaja ubojstva Hrustića.</p><p>Hrustić je ispričao da je taj dan išao u PP Trnje riješiti kaznu. Ne znam koliko je točno bilo sati, no rekli su mu da referentice nema i da dođem sutradan.</p><p>- Spazio sam Porsche čim sam izašao iz postaje. On je stao kod pješačkom prijelaza. Pitao sam ga: "Što ti imaš protiv mene?", na što je on rekao: "Dođi" i opsovao mi majku te rekao da će me sad ubiti. Nakon toga je izvadio pištolj i zapucao, a ja sam otišao u postaju to prijaviti - ispričao je Hrustić. Pojasnio je da Hamidovića poznaje od malena te da su i rodbina u 3. ili 4. koljenu.</p><p>- Nismo bili u sukobu osim što su oni ubili mog bratića Hašima Osmanovića - dodao je Hrustić misleći na neriješeno ubojstvo iz veljače 2012. godine na Aveniji Dubrava. </p><p>Balistički vještak rekao je da je udaljenost položaja pištolja sa vozačeve strane od točke udara (rikošeta) bila 4,5 do 5 metara te da je cijev pištolja bila okrenuta prema dolje i lijevo. Nije mogao reći gdje je u trenutku pucnja bio Hrustić što je sud trebao utvrditi rekonstrukcijom.</p><p> </p>