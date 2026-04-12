Po prvi put od 1979. Amerikanci i Iranci pregovarali su direktno licem u lice. No pregovori su propali. Vance je rekao da Iran nije pristao na američke uvjete, Iranci tvrde da su zahtjevi SAD-a bili nerazumni
PROPALI PREGOVORI 'Nisu se htjeli odreći nuklearnog oružja', Iranci: Zahtjevi su nerazumni
Iranski mediji za prekid dogovora okrivljuju Amerikance.
- Nerazumni zahtjevi SAD-a uzrokovali su propast pregovora. Iranska delegacija 21 sat je neumorno pregovarala kako bi branila nacionalne interese iranskog naroda. Nerazumni zahtjevi spriječili su napredak i pregovori su završeni - objavila je iranska državna televizija.
Nakon maratonskih pregovora u pakistanskom Islamabadu, nema dogovora između SAD-a i Irana o trajnom kraju rata na Bliskom istoku, objavio je na konferenciji za medije u Pakistanu američki potpredsjednik J. D. Vance koji je dodao da je glavna točka spoticanja bilo iransko odbijanje da napusti svoj nuklearni program.
- Bili smo 21 sat u tome i vodili smo niz značajnih razgovora s Irancima. To je dobra vijest. Loša vijest je da nismo postigli sporazum. I mislim da je to puno lošija vijest za Iran nego za Sjedinjene Američke Države. Dakle, vraćamo se u SAD bez postignutog sporazuma - rekao je Vance, javlja CNN.
Katarsko ministarstvo prometa objavilo je da će se od nedjelje u Perzijskom zaljevu u potpunosti obnoviti pomorska plovidba za sve vrste plovila i brodova. U današnjem priopćenju ministarstvo je navelo da će plovidba za sve vrste plovila biti dopuštena od 6 do 18 sati. Potvrđeno je i da plovila s dozvolom za ribolov, sukladno ranijoj odluci, smiju ploviti bez vremenskog ograničenja.
Ministarstvo je također pozvalo operatere da se pridržavaju direktive te da prije i tijekom plovidbe provjere ispravnost sve potrebne sigurnosne opreme kako bi se zajamčila najviša razina sigurnosti. Zasad nema službene izjave Irana, koji kontrolira Hormuški tjesnac, o tome je li ova odluka usklađena s Teheranom.
Ova najava dolazi u vrijeme dok Sjedinjene Države i Iran u Pakistanu vode pregovore s ciljem okončanja rata na Bliskom istoku.
Izraelski premijer Netanyahu izjavio je da Izrael pristaje na mirovne pregovore s Libanonom, ali pod uvjetom razoružanja Hezbollaha i postizanja dugotrajnog mirovnog sporazuma.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Iran da iskoristi mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama kako bi pomogao u postizanju trajne deeskalacije, nakon telefonskog razgovora s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom.
"Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi utrli put trajnoj deeskalaciji i zahtjevnom sporazumu koji pruža čvrsta jamstva za sigurnost u regiji, uključujući sve uključene zemlje", napisao je Macron u subotu na X.
"Naglasio sam potrebu da Iran brzo obnovi slobodnu i sigurnu plovidbu u Hormuškom tjesnacu, čemu je Francuska spremna doprinijeti", dodao je.
Macron je također naglasio "važnost punog poštivanja primirja, uključujući i u Libanonu", te rekao da Francuska u potpunosti podržava postupke libanonskih vlasti.
Čak i nakon što su se SAD i Izrael dogovorili o dvotjednom primirju s Iranom, Izrael nastavlja nanositi štetu Libanonu dok progoni Hezbolah.