PROPALI PREGOVORI 'Nisu se htjeli odreći nuklearnog oružja', Iranci: Zahtjevi su nerazumni

KREĆE PLOVIDBA

Katarsko ministarstvo prometa objavilo je da će se od nedjelje u Perzijskom zaljevu u potpunosti obnoviti pomorska plovidba za sve vrste plovila i brodova. U današnjem priopćenju ministarstvo je navelo da će plovidba za sve vrste plovila biti dopuštena od 6 do 18 sati. Potvrđeno je i da plovila s dozvolom za ribolov, sukladno ranijoj odluci, smiju ploviti bez vremenskog ograničenja.

Ministarstvo je također pozvalo operatere da se pridržavaju direktive te da prije i tijekom plovidbe provjere ispravnost sve potrebne sigurnosne opreme kako bi se zajamčila najviša razina sigurnosti. Zasad nema službene izjave Irana, koji kontrolira Hormuški tjesnac, o tome je li ova odluka usklađena s Teheranom.

Ova najava dolazi u vrijeme dok Sjedinjene Države i Iran u Pakistanu vode pregovore s ciljem okončanja rata na Bliskom istoku.