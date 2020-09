Proračunskom minusu od 1,3 milijarde 'ne pomažu ni prsluci niti čamci za spašavanje...'

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak(HNS) kazao je da se minus od 1,3 milijarde kuna u gradskom proračunu u 2019. dogodio zbog neodgovorne i rasipničke politike gradonačelnika Bandića

<p>Prijedlog izvješća o izvršenju gradskog proračuna za 2019. naći će se kao jedna od glavnih točaka na dnevnom redu sjednice Skupštine, koja je zakazana za 10. rujna. </p><p><strong>Tomislav Stojak </strong>je na konferenciji za novinare rekao da proračunskom minusu od 1,3 milijarde kuna "ne pomažu ni prsluci niti čamci za spašavanje".</p><p>"To su ogromni novci koji govore u kakav financijski ponor može upasti Zagreb, ako se nastavi ovako neodgovorna i rasipnička politika gradonačelnika i gradske uprave", ustvrdio je.</p><p>Pozvao je gradonačelnika i skupštinsku većinu da što prije predlože saniranje proračunske dubioze, jer je to i zakonska obaveza.</p><p>Stojak je podsjetio da je 2018. Državna revizija utvrdila da je već tada minus u gradskom proračunu bio veći od 700 milijuna kuna, a u godinu dana narastao je za još 600 milijuna kuna.</p><p>Pritom je upozorio na projekte poput izgradnje sljemenske žičare, koji usred izvedbe poskupljuju. Unatoč početnoj procjeni da će izgradnja stajati do 300 milijuna kuna, na kraju će Zagrepčane nova žičara koštati milijardu kuna.</p><p>Kreditna zaduženost Zagreba iznosi gotovo četiri milijarde kuna, a Državna revizija utvrdila je 2018. i da su sporna potraživanja Grada veća od 1,1 milijarde kuna.</p><p>"Da je Zagreb vodio odgovornu politiku, ta sredstva su trebala biti uložena u komunalno uređenje Zagreba", rekao je.</p><p>Stojak podsjeća da je ZET jedan od najvećih korisnika gradskih subvencija, svake godine mora vraćati leasing za niskopodne tramvaje, nositelj je kredita za žičaru i gubitaš koji svaku godinu završava s 50 do 80 milijuna kuna gubitka.</p><p>"Samo onu godinu kada se dizao kredit za žičaru ZET je završio u plusu, i to pomoću financijskih malverzacija, kako bi mogao preuzeti kredit koji Grad nije mogao dići", istaknuo je Stojak.</p><p>Također je ocijenio da Zagreb nema 20 posto sredstava za obnovu nakon potresa, kao što predviđa Zakon o obnovi Zagreba.</p>