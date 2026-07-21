Obavijesti

News

Komentari 0
NARASLA ZA 0,3 POSTO

DZS: Evo koliko iznosi prosječna neto plaća za svibanj 2026.

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
DZS: Evo koliko iznosi prosječna neto plaća za svibanj 2026.
Foto: PU istarska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1.324 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj ove godine iznosila je 1.552 eura, što je nominalno više za sedam posto u odnosu na godinu ranije, a realno, odnosno kad se uzme u obzir inflacija, za 1,7 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

U odnosu na plaću za travanj ove godine, svibanjska prosječna neto plaća nominalno je ostala na istoj razini, dok je realno bila viša za 0,3 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za svibanj isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.364 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 992 eura.

BLAGI PAD Prosječna plaća u Zagrebu iznosi gotovo 1800 eura. Evo gdje se može najviše zaraditi
Prosječna plaća u Zagrebu iznosi gotovo 1800 eura. Evo gdje se može najviše zaraditi

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1.324 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na travanj ove godine, medijalna plaća u svibnju je bila viša za 0,4 posto, a u odnosu na svibanj lani za 7,1 posto.

Medijalna bruto plaća, pak, bila je 1.821 euro, što je u odnosu na mjesec ranije više za 0,6 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za osam posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj ove godine iznosila je 2.178 eura, što je u odnosu na travanj nominalno niže za 0,1 posto, a realno više za 0,2 posto.

Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća bila nominalno viša za 7,9 posto, a realno za 2,6 posto.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća za svibanj također je bila u zračnom prijevozu, u iznosu od 3.461 euro, a najniža u proizvodnji odjeće, 1.320 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za svibanj ove godine iznosila je 9,06 eura, što je u odnosu na travanj više za četiri posto, a u odnosu na svibanj prošle godine za 11,7 posto, pokazuju podaci DZS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'
BOLNICE NA RUBU: NEMA TKO ČISTITI

'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'

Čistačica iz zagrebačke bolnice već godinama, doznajemo, daje otkaz u vrijeme sezone i opet se zapošljava jer nemaju dovoljno kadra.
Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu
KONTROVERZNI PODUZETNIK ŽUVIĆ

Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu

Davor Žuvić kaže da mu sve podmeću neprijatelji i savjetuje da se ne petljamo. Sudi mu se zbog prevare, otkrili smo da je probao opet muljati, a Makarska je s njim raskinula ugovor zbog povrede ugovora
Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
PODUZETNIK S OPTUŽNICOM

Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Mihalić i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro su trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog sumnji u krivotvorenje COVID testova tijekom pandemije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026