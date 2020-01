Proslava pravoslavnog Božića u znaku komentiranja izbora

Dan nakon predsjedničkih izbora i pobjede Zorana Milanovića nad Kolindom Grabar-Kitarović skupljali su se dojmovi. U HDZ-u ne vide još krivca za poraz svoje kandidatkinje, a rezultate će, kažu, analizirati narednih dana.

- Zašto bi HDZ pogriješio - odgovorio je novinarima protupitanjem ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na prijemu povodom pravoslavnog Božića u hotelu Sheraton.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kolinda Grabar-Kitarović, naglasio je, doista je bila kandidat HDZ-a.

- Mi smo ulagali sve napore, posebno predsjednik stranke Andrej Plenković, da bi naša kandidatkinja postigla uspjeh. Ali eto, u životu je tako, može biti samo jedna osoba predsjednik. Kad pogledate rezultate, predsjednica je bila jako blizu. Mi ćemo svakako napraviti analize je li moglo biti bolje - rekao je naglasivši kako nitko u HDZ-u nije pogriješio.

Što se tiče unutarstranačkih izbora na kojima je sve više pretendenata na mjesto predsjednika stranke, Grlić Radman ističe kako je on uz Andreja Plenkovića.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- To je demokratsko pravo da može biti pretendenata, to je tako svugdje u svijetu gdje je demokracija. Ja apsolutno podržavam predsjednika HDZ-a i Vlade - rekao je.

Nema dojam, dodao je, da je već počeo rat unutar stranke.

- Nije drama. U HDZ-u, kao demokratskoj stranci, koja je stvorila hrvatsku državu, ima mjesta za svakoga - rekao je ministar vanjskih poslova koji ne smatra da je Plenkovićeva pozicija unutar stranke ugrožena.

- Pa zašto bi bila? Uvijek u životu ima nezadovoljnih, tako i u obitelji. Onaj tko politički pravilno promišlja, vidjet će da mi u ovome trenutku nemamo boljeg premijera. Hrvatska ne završava samo do nekog graničnog prijelaza, treba gledati i vanjsko-političku poziciju Hrvatske, a mi jako dobro stojimo. Nije lako voditi samo jednu stranku nego treba voditi i državu i promicati hrvatske nacionalne interese u Europi i svijetu - istaknuo je.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

I ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović ističe kako nema raskola u HDZ-u te da nema nikakve drame.

- HDZ je široka politička platforma od samog svog osnutka - istaknuo je.

Idućih dana, naglasio je i on, napravit će se analiza izbora.

- Ne u smislu da se traži krivca nego da se to i tako nešto više ne ponovi. Sigurno da razloga ima više i cilj je da to analizom iz svega ovoga izađemo jači - rekao je Božinović.

Andrej Plenković, naglasio je, izvukao je HDZ iz potpuno izgubljene situacije 2016. godine.

- Ne samo da ga je konsolidirao u organizacijskom smislu već je dobio parlamentarne izbore, nakon toga i lokalne, a većinu i na europskim izborima - naveo je Božinović istaknuvši kako ima u stranci onih koji svako malo najavljuju kandidaturu za šefa stranke. Za Plenkovića se ne brine i ne smatra da će unutarstranački izbori biti njegov kraj na čelu stranke.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- To se sigurno neće dogoditi kad god izbori bili - zaključio je.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na izborima je podržao Kolindu i bio je uvjeren u njezinu pobjedu. Često je izjavljivao kako se on uvijek kladi na pobjednika, no Grabar-Kitarović naposljetku je izgubila. Milanoviću, kao novom predsjedniku, je čestitao.

- Ja sam na strani pobjednika. Ja sam pobjednik šest puta. Najpametniji nauče iz tuđih grešaka, oni malo manje pametni iz svojih. Izbori su gotovi, čestitam pobjedniku i treba nastaviti raditi - rekao je.

U Gradu Zagrebu HDZ-ova kandidatkinja ostvarila je prilično loš rezultat pa su ga novinari upitali je li on odmogao predsjednici.

- Ja još nisam imao loš rezultat kad sam se kandidirao. Ja nikad nisam podbacio u Zagrebu - poručio je Bandić, a na pitanje je li mogao više pomoći predsjednici samo je rekao "o tom, potom, ima vremena".

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Poručuje kako će suradnja s novim predsjednikom biti dobra.

- Uvijek sam ja spreman na suradnju s onim tko želi. Nikome nisam problem nego rješenje. 20 godina radim svoj posao pošteno, vodim Zagreb, dobio sam šest mandata - poručio je.

Milanoviću je na pobjedi čestitao i američki veleposlanik Robert Kohorst.

- Mi podupiremo Hrvatsku i radujemo se suradnji s novim predsjednikom. Čuo sam da je rekao dobre stvari o SAD-u pa se iznimno radujem suradnji s njim - poručio je.

A čestitku je novi predsjednik dobio i od nekadašnjeg koalicijskog partnera, čelnika HNS-a Ivana Vrdoljaka, koji je danas dio HDZ-ove većine.

- Ja sam uvjeren da će on svoju dužnost obnašati sukladno zakonima RH i Ustavu. HNS već nekoliko godina priča o tome da trebamo biti tolerantniji, da trebamo imati Hrvatsku koja je napredna i tolerantne. Prema onom sadržaju koji sam čuo u kampanji, želim vjerovati da će novi predsjednik svoju politiku voditi u tom smjeru - rekao je.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Još uvijek aktualna predsjednica na prijem povodom pravoslavnog Božića nije došla. Umjesto nje došla je njezina izaslanica Anamarija Kirinić.

- Narod je izabran, to treba poštivati, pobjedniku čestitamo, a mi idemo dalje - poručila je.

A ni novi predsjednik Milanović nije došao na ovaj prijem koje su organizirali Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba. Preko Facebooka je uputio svoju čestitku.

Na pitanje je li trebao biti danas ovdje, Milorad Pupovac, predsjednik srpske nacionalne manjine i SDSS-a poručio je kako će imati prilike doći.

- Za njega, a i za sve nas, je najvažnije da se priprema za preuzimanje pozicije predsjednika Republike. Da poruke koje je poslao počinje razvijati u politički program svojeg predsjedničkog mandata - rekao je.

Na upit kakvu suradnju, kao predstavnik manjin, očekuje s novim predsjednikom, Pupovac je istaknuo kako je suradnja njih dvoje manje bitna.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Mnogo je važnije kako će surađivati dva brda, Pantovčak i Gradec. To je za Hrvatsku od velike važnosti i potrebe i vjerujem da dijelimo isti osjećaj sa mnogim građanima, a u skladu s porukama koje su oboje predsjedničkih kandidata sinoć poslali, a to je dijalog, sporazumijevanje. Previše energije smo potrošili na sukobe i svađe, a oni nisu donijeli ništa dobro i zato očekujem, koliko god to bilo teško i izgledalo nemoguće, da Hrvatska postigne i tu vrstu političke kulture i odgovornosti između Vlade i predsjednika Republike - poručio je.

S Milanovićem se, kaže, čuo sinoć prije objave konačnih rezultata.

Na prijemu je bilo nekoliko SDP-ovaca koji ne vide ništa sporno u tome da Milanović nije došao kao novoozabrani predsjednik već danas.

- Polako, polako - rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

A dan nakon velike pobjede, u SDP-u su sretni, no, kao kaže Hajdaš Dončić, bez velike euforije.

Iako je predsjednica nakon gubitka najavila razgovor s Milanovićem i prije službenog preuzimanja dužnosti, dan nakon izbora to se nije dogodilo.

- Polako, polako. Nije još bilo poziva, to će biti riješeno u ovom tranzicijskom razdoblju, sukladno svim zakonskim rokovima i ne treba raditi nekakvu famu - rekao je Hajdaš Dončić osvrnuvši se i na kampanju za koju su mnogi istaknuli kako je Milanović bio prežestok.

- Nakon kampanje osoba postaje državnik, a znam da je Zoran Milanović državnik - rekao je.

Arsen Bauk poručuje da je trebao, Milanović bi bio tu.

Istaknuo je kako se Zoran Milanović i Andrej Plenković dugo poznaju te vjeruje da će njihova suradnja biti normalna.

- Ako postoje razlike u stavovima, oni se mogu na jedan civilizirani i kultaran način izražavati. Ako postoje nesuglasice o onome što je zajednička ovlast, morat će se dogovarati i to je to - rekao je.

Nije upoznat, dodao je, s imenima ljudi koji bi mogli činiti Milanovićev savjetnički tim na Pantovčaku.

- Nisam čuo nikakve špekulacije po tom pitanju jer smo bili usredotočeni da izbori prođu tako da pobijedimo. Vjerujem da će izabrati ono što je najbolje za obnašanje njegove dužnosti predsjednika Republike i mislim da će biti dobar predsjednik - istaknuo je dodavši kako su se u kampanji angažirali mnogi ljudi, kao i stranka, za Milanovićevu pobjedu.

- Onoliko koliko je stranka trebala zapeti, to je bilo u prvom krugu. Ostvarili smo pobjedu. U drugom krugu kandidat treba dobiti više nego što dobiva stranka, dobio je preko milijun glasova i to je blizu rezultata koje je dobio 2011. na izborima kao premijer. On je prepoznatljiv kao brend SDP-a, a ovo je pobjeda i SDP-a - rekao je Bauk dodavši kako je sama Grabar-Kitarović svojim načinom vođenja kampanje pomogla Milanoviću u ostvarenju pobjede.