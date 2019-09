Prošlo godinu dana, a još se ne zna koliko je Kamenički jurio...

Više od godinu dana prošlo je otkad je Marin Kamenički divljom i obijesnom vožnjom izazvao smrt dviju žena u Zagrebu. Ipak, još je na slobodi i, kako se čini, mogao bi dobiti uvjetnu kaznu.

Istraga protiv njega i dalje traje. Kako neslužbeno doznajemo, još nije poznata točna brzina kojom je Kamenički vozio.

Otkrit će je vještak prometne struke u svom vještačkom nalazu, a pripomoći će i podaci iz tzv. crne kutije, odnosno CDR-a (crash data recorder), koja pamti podatke senzora nekoliko trenutaka prije otvaranja zračnih jastuka, a na osnovi čega se može napraviti i 3D animacija.

No ono u što je Državno odvjetništvo jedino sigurno jest da je vozio najmanje 50 km/h brže od dopuštene brzine i da je upravljao izuzetno snažnim vozilom koje je bilo iznad njegovih mogućnosti upravljanja. Ni sudskom vještaku nije jasno zbog čega se istraga toliko razvukla.

Zamolili smo sudskog vještaka Gorana Husinca da nam pojasni zbog čega istraga još nije gotova.

- Nevjerojatno je da to toliko dugo traje u Državnom odvjetništvu. Ne znam je li to dano Centru za kriminalistička vještačenja ili privatnom vještaku, ali ovo je stvarno predugo. Rok za bilo kakvo vještačenje je 30 dana. Naime, kad se slučaj preda vještaku, on ima rok od 30 dana, a ako je dulje, on bi onda trebao pojasniti zašto slučaj drži više od 30 dana. Ne vidim nikakav razlog da se toliko dugo vještači. Da su to dali meni, ja bih to napravio u roku od 10 dana. Takve stvari radim odmah jer uzmem prioritet, posebno ako su u pitanju ljudske žrtve. Pitanje je što oni sada čekaju i zašto ne podižu optužnicu. U čemu je kvaka? - pita se vještak.

- On će vjerojatno dobiti uvjetnu kaznu jer zasad, koliko znam, nije podignut optužni prijedlog za bahatu vožnju, a po meni su odmah s tim trebali krenuti. Čovjek nije imao alkohola, koliko znam, nisu mu našli ni droge, prije nije imao kompjutorski zavedenih prekršaja jer se prema starom zakonu odmah moglo platiti da se ne bilježi. Dakle, moguće je da to neće biti kazneno djelo iz obijesti nego iz nehata, a za to se obično dosuđuje uvjetna kazna. Kako sad stvari stoje, vjerujem da će on proći vrlo dobro, kao i svi bogati i bahati vozači do sada - rekao nam je Husinec.

Pokušali smo razgovarati s Marinovom majkom, ali nije bila raspoložena.

- Kaj vas to briga, ne želim vas niti čuti - kratko nam je poručila.

Podsjetimo, Kamenički je 23. kolovoza prošle godine u 21.15 sati u skupocjenome Mercedesu C63 AMG vrijednom 850.000 kuna jurio Ilicom prema zapadu. Iako se spekuliralo da je Kamenički jurio i 150 km/h, njegova brzina prije sudara još se ne zna jer se vještačenje tek treba provesti.

Prvo je udario u potporni zid pored pruge, a potom u Opel Astru. Od siline udara Astra se popela na 30-ak centimetara visoki zidić i završila na travnjaku uz prugu. U njoj je na mjestu poginula Nadica Hoflinger (64). Laura Stelio (22) ispala je iz Mercedesa koji je vozio Kamenički. On je potom autom udario u Renault Clio, u kojemu su bili Ivan G. (25) i suvozačica. Taj drugi mladić nije mogao stati, pa je svojim autom prešao preko nesretne Laure.

Nesreća je mogla biti i puno veća jer je Marin udario i u treći automobil, Mercedes, u kojemu je majka (43) vozila svoje troje djece. Nasreću, nisu ozlijeđeni.