'Prošlo je sedam dana, a ja još nisam dobio nikakve odgovore'

Otac preminulog Mattea Ružića iz Zaprešića, Dubravko Ružić u razgovoru za N1 rekao je kako možda još nije svjestan nekih stvari jer je pod injekcijama i tabletama.

- Ne spavam već sedam dana. Ne jedem, jedem tek toliko da se ne srušim. Mislim, katastrofa. Ne mogu prihvatiti da sedam dana ja čekam nekoga da mi kaže rezultate nečega. Da kažu dijete ti je umro od srčanog udara, od ne znam čega. Možda će mi biti lakše. Meni moje dijete neće nitko vratiti - kazao je te dodao da unatoč tome što je prošlo sedam dana od smrti njegovog sina on nije dobio nikakve odgovore.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Očekujem odgovore od onih koji trebaju to napraviti. Ljudi, ja sedam dana ne znam što je s mojim djetetom. Gdje je završilo što se radi, gdje je istraga...Ne znam ama baš ništa. Nitko od nadležnih me nije kontaktirao, izrazio sućut, ama baš ništa - kazao je Dubravko Ružić te istaknuo da njegov sin nije imao nikakvih drugih bolesti osim astme.

Nije htio komentirati ministrovu izjavu da je bilo sve po propisima

- Čovjek možda nije upućen u neke stvari, možda skriva, možda ne. To bude njemu na duši. Na njemu je da odluči. Ja još danas ne znam što je s mojim djetetom. Ne mogu kriviti nikoga, ne krivim niti policiju, niti hitnu, to su ljudi koji rade svoj posao. Ali cijeli ovaj sustav ne valja, to je katastrofa. Ne samo zbog mog djeteta, nego da se više nikome tako banalne situacije ne dogode. Živimo u 21. stoljeću, da se takve banalne stvari događaju, da se čuvaju fotelje ili bilo što, da se za ono najosnovnije nema, to je žalosno - kazao je te na kraju naglasio da ako je bilo propusta da želi da za to odgovaraju oni koji su za to odgovorni.