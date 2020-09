Njegov status prenosimo u cijelosti:

Znam da ne bih trebao vi\u0161e pisati bilo kakve statuse, a pogotovo politi\u010dke, jer kao osoba s 5000 frendova na Facebooku dobijem 5 lajkova. Ali, stanujem u dvori\u0161noj zgradi Slovenske 9, i gledam zadnjih par dana sve ovo. Mo\u017eda treba re\u0107i da je to (gornji manji ured, ravno prizemlje) bio sjedi\u0161te administracije Centra za kulturu A. Cesarec. Kad je denacionaliziran i vra\u0107en, prodan je zajedno s podrumom. Nekome. Cijelo visoko prizemlje su razne firme, uredi i odvjetnici. \"Klub\" je u podrumu. Kada je prostor bio temeljito ure\u0111ivan, potro\u0161ene su enormne koli\u010dine vode, tako da je svaki stan od 20-25 tamo, moj npr, za njihovu vodu du\u017ean jo\u0161 cca 600 kn. Taj prostor je protuzakonito i neispravno spojen na vodu, a moje inzistiranje kod ekipe da se to sredi nije nai\u0161lo na odobravanje. Kao \u0161to to ne \u017eeli ni grad Zagreb. Jer se radi o 2-3 udruge s kojima nema ba\u0161 nekog razgovora. I bio bi red da se i njih spomene, imena im pi\u0161u na sandu\u010di\u0107ima, jer oni vode cijelu stvar. Ajmo zna\u010di pisati \u010dinjenice. Nadalje, onaj pametnjakovi\u0107 koji je napisao grafit preko cijelog zida o\u0161tetio je bez razloga i privatnu imovinu stanara. Pa molim tog anarhista da izbri\u0161e grafit i nacrta negdje drugdje, privatno. I sad refren.

Nadao sam se nekom preokretu nakon izbora, jer su iz igre iza\u0161li\u00a0mnogi problemati\u010dni. No sada, zbog svega \u0161to se zbiva posljednjih par mjeseci, osje\u0107am te\u0161ko razo\u010daranje. Predsjednik koji se danas vi\u0161e od 15 minuta nedostojno sramoti na jednoj tv, premijer koji se pravi lud i bahato vrije\u0111a narod, ministri, biv\u0161i predsjednik, na\u010delnik glavnog sto\u017eera, pa i sada\u0161nji predsjednik, koji su posje\u0107ivali taj prostor, i tamo se zabavljali, dok smo mi pod maskama sudjelovali u policijskom satu i lockdownu, to je sve tako jadno, pora\u017eavaju\u0107e, tu\u017eno, gubitni\u010dki, i ne daje nikakvu nadu.

Moram napomenuti da sam s jednim stanarom te uli\u010dne zgrade na sudu ve\u0107 preko 12 godina, jer nas je tu\u017eio da smo mu \"ukrali plin\", koji smo naravno (priklju\u010dak) legalno platili uz sve dozvole. Tako da s iskustvom otvorenog iskazivanja ne-\u017eelje da se taj spor okon\u010da, ne vjerujem u pravosu\u0111e ove zemlje. Ne vjerujem ni u politiku, ni u crkvu, ni institucije dr\u017eave i Grada Zagreba, jer sam vidio da svi podr\u017eavaju bezakonje, i ne \u017eele rije\u0161iti probleme i situacije u dru\u0161tvu koje su nam ekonomski, pravosudno, eti\u010dki i moralno do\u0161le do grla.

Moje posljednje iskustvo je da je Grad Zagreb, zbog mog otvorenog ukazivanja na korupciju i bezakonje, da su istaknuti ljudi koji vode ovaj grad i njegove institucije, htjeli meni u GDK GAVELLA namjestiti izvanredni otkaz. Situacija, \u017eena privatnica pred porodom, ja pred izvanrednim otkazom. Veselo. Za\u0161to sve ovo pi\u0161em? Svaku ve\u010der idem na spavanje sa zakletvom da \u0107u se baviti samo svojim \u017eivotom i obitelji, a svakog idu\u0107eg dana ve\u0107 do 10 ujutro, uronjen sam u hrvatsku realnost, i informiran na neki na\u010din o svemu. I eto. Volio bih da oporba i \"oporba\" nije tako mizerna i beskorisna, da su mediji uistinu mediji, za nas, za narod.

I mislim se, bih li trebao iza\u0107i\u00a0\u00a0sam na izbore, vo\u0111en svojim idealima i zamislima? Imam priliku lagodno estradno djelovati, bez velikih rizika, ali taj Zagreb i ta Hrvatska su mi uvijek u glavi. \u0160to i kako? Jesam li zalu\u0111en i u krivu? \"Pomozite mi doktore, ja patim od politike...\". Odjavljujem se na 3 mjeseca s ovog servisa, da saberem misli, da probam vidjeti put.



\u00a0

'Prostor Kovačevićevog Kluba neispravno je spojen na vodu. Mi smo morali plaćati te račune'

Nadao sam se nekom preokretu nakon izbora, jer su iz igre izašli mnogi problematični. No sada, zbog svega što se zbiva posljednjih par mjeseci, osjećam teško razočaranje, rekao je hrvatski glumac Siniša Ružić

<p>Znam da ne bih trebao više pisati bilo kakve statuse, a pogotovo političke, jer kao osoba s 5000 frendova na Facebooku dobijem 5 lajkova. Ali, stanujem u dvorišnoj zgradi Slovenske 9, i gledam zadnjih par dana sve ovo.</p><p>Tako je svoje obraćanje na Facebooku započeo poznati hrvatski glumac <strong>Siniša Ružić</strong> (51) koji se dotaknuo teme koja je već danima aktualna u Hrvatskoj. A riječ je o Klubu uhićenog bivšeg šefa Janafa <strong>Dragana Kovačevića</strong>, koji se nalazi u Slovenskoj 9 u <strong>Zagrebu </strong>i gdje su se okupljale brojne poznate osobe iz hrvatskoj političkog i javnog života.</p><p>Naime, poznati sadašnji i bivši političari boravili su tamo tijekom 'lockdowna' zbog korone kada su ostali kafići i restorani u Hrvatskoj bili zatvoreni, a iza šanka je bio postavljen čak i brojač za novčanice.</p><p>Klub su posjećivala tri ministra iz Plenkovićeve vlade (Oleg Butković, Tomislav Ćorić i Josip Aladrović), predsjednik Zoran Milanović, bivši predsjednik Stjepan Mesić, predsjednik zagrebačkog Županijskog suda Ivan Turudić i suprug bivše predsjednice Jakov Kitarović.</p><p>Brojne osobe iz hrvatskog društvenog i javnog života oglasile su se povodom otkrića Kluba koji je u vlasništvu Dragana Kovačevića, a jedan od njih je i poznati hrvatski glumac Siniša Ružić koji stanuje u dvorišnoj zgradi Slovenske 9, gdje se i nalazi Klub. </p><p>Njegov status prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Znam da ne bih trebao više pisati bilo kakve statuse, a pogotovo političke, jer kao osoba s 5000 frendova na Facebooku dobijem 5 lajkova. Ali, stanujem u dvorišnoj zgradi Slovenske 9, i gledam zadnjih par dana sve ovo. Možda treba reći da je to (gornji manji ured, ravno prizemlje) bio sjedište administracije Centra za kulturu A. Cesarec. Kad je denacionaliziran i vraćen, prodan je zajedno s podrumom. Nekome. Cijelo visoko prizemlje su razne firme, uredi i odvjetnici. "Klub" je u podrumu. Kada je prostor bio temeljito uređivan, potrošene su enormne količine vode, tako da je svaki stan od 20-25 tamo, moj npr, za njihovu vodu dužan još cca 600 kn. Taj prostor je protuzakonito i neispravno spojen na vodu, a moje inzistiranje kod ekipe da se to sredi nije naišlo na odobravanje. Kao što to ne želi ni grad Zagreb. Jer se radi o 2-3 udruge s kojima nema baš nekog razgovora. I bio bi red da se i njih spomene, imena im pišu na sandučićima, jer oni vode cijelu stvar. Ajmo znači pisati činjenice. Nadalje, onaj pametnjaković koji je napisao grafit preko cijelog zida oštetio je bez razloga i privatnu imovinu stanara. Pa molim tog anarhista da izbriše grafit i nacrta negdje drugdje, privatno. I sad refren.</em></p><p><em>Nadao sam se nekom preokretu nakon izbora, jer su iz igre izašli mnogi problematični. No sada, zbog svega što se zbiva posljednjih par mjeseci, osjećam teško razočaranje. Predsjednik koji se danas više od 15 minuta nedostojno sramoti na jednoj tv, premijer koji se pravi lud i bahato vrijeđa narod, ministri, bivši predsjednik, načelnik glavnog stožera, pa i sadašnji predsjednik, koji su posjećivali taj prostor, i tamo se zabavljali, dok smo mi pod maskama sudjelovali u policijskom satu i lockdownu, to je sve tako jadno, poražavajuće, tužno, gubitnički, i ne daje nikakvu nadu.</em></p><p><em>Moram napomenuti da sam s jednim stanarom te ulične zgrade na sudu već preko 12 godina, jer nas je tužio da smo mu "ukrali plin", koji smo naravno (priključak) legalno platili uz sve dozvole. Tako da s iskustvom otvorenog iskazivanja ne-želje da se taj spor okonča, ne vjerujem u pravosuđe ove zemlje. Ne vjerujem ni u politiku, ni u crkvu, ni institucije države i Grada Zagreba, jer sam vidio da svi podržavaju bezakonje, i ne žele riješiti probleme i situacije u društvu koje su nam ekonomski, pravosudno, etički i moralno došle do grla.</em></p><p><em>Moje posljednje iskustvo je da je Grad Zagreb, zbog mog otvorenog ukazivanja na korupciju i bezakonje, da su istaknuti ljudi koji vode ovaj grad i njegove institucije, htjeli meni u GDK GAVELLA namjestiti izvanredni otkaz. Situacija, žena privatnica pred porodom, ja pred izvanrednim otkazom. Veselo. Zašto sve ovo pišem? Svaku večer idem na spavanje sa zakletvom da ću se baviti samo svojim životom i obitelji, a svakog idućeg dana već do 10 ujutro, uronjen sam u hrvatsku realnost, i informiran na neki način o svemu. I eto. Volio bih da oporba i "oporba" nije tako mizerna i beskorisna, da su mediji uistinu mediji, za nas, za narod.</em></p><p><em>I mislim se, bih li trebao izaći sam na izbore, vođen svojim idealima i zamislima? Imam priliku lagodno estradno djelovati, bez velikih rizika, ali taj Zagreb i ta Hrvatska su mi uvijek u glavi. Što i kako? Jesam li zaluđen i u krivu? "Pomozite mi doktore, ja patim od politike...". Odjavljujem se na 3 mjeseca s ovog servisa, da saberem misli, da probam vidjeti put.</em><br/> </p>