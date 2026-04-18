Prosvjedna povorka napunila zagrebački Trg: 'Plaća mi je kao Wi-Fi signal, jedva hvata...'

"Glede prosvjeda sindikalaca, preporučam im da skupe neki kapital, otvore firmu pa nek vide kako je poslovati u Hrvatskoj. Tada mogu davati plaću svojim radnicima 2000 eura neto, dakle više od 3800 eura bruto II pa da vidimo koliko dugo će poslovati? Mjesec? Dva?

Bolje bi im bilo da se bore protiv korupcije, dakle manje stranačkih managera, birokracije, za više rada, manje izmišljenih bolovanja, manju državu, manje poreze, obrazovanje koje obrazuje za stvarne potrebe gospodarstva, manje čekanje na dozvole. Tek tada će radnici imati i veće plaće.

Sa svakim povećanjem minimalca ugase se neka radna mjesta i firme jer zbog globalizacije naš radnik u obućarskoj i tekstilnom industriji mora konkurirati radniku u Bangladešu.

Sindikalci sad traže plaće veće nego u Italiji pa su zahtjevi bespredmetni i smiješni. Jer što ti je plaća nerealnija, to ćeš je kraće primati", komentirao je Boris Podobnik, iz Glasa poduzetnika.