Zbog sindikalnog prosvjeda na Trgu bana Josipa Jelačića bit će obustavljen tramvajski promet od 11 sati do završetka prosvjeda...
Prosvjedna povorka napunila zagrebački Trg: 'Plaća mi je kao Wi-Fi signal, jedva hvata...'
"Glede prosvjeda sindikalaca, preporučam im da skupe neki kapital, otvore firmu pa nek vide kako je poslovati u Hrvatskoj. Tada mogu davati plaću svojim radnicima 2000 eura neto, dakle više od 3800 eura bruto II pa da vidimo koliko dugo će poslovati? Mjesec? Dva?
Bolje bi im bilo da se bore protiv korupcije, dakle manje stranačkih managera, birokracije, za više rada, manje izmišljenih bolovanja, manju državu, manje poreze, obrazovanje koje obrazuje za stvarne potrebe gospodarstva, manje čekanje na dozvole. Tek tada će radnici imati i veće plaće.
Sa svakim povećanjem minimalca ugase se neka radna mjesta i firme jer zbog globalizacije naš radnik u obućarskoj i tekstilnom industriji mora konkurirati radniku u Bangladešu.
Sindikalci sad traže plaće veće nego u Italiji pa su zahtjevi bespredmetni i smiješni. Jer što ti je plaća nerealnija, to ćeš je kraće primati", komentirao je Boris Podobnik, iz Glasa poduzetnika.
Povorka je iz Frankopanske ulice ušla u Ilicu te dolaze na Trg bana Jelačića.
Nezadovoljni građani su izašli na ulice Zagreba s transparentima "Ovo je zemlja blagos*anja", "Na ploči plus, na računu minus", "Inflacija mi pojela ručak", "Plaća mi je kao Wi-Fi signal, jedva hvata", "Naš trud nije studentska praksa"...
Zbog sindikalnog prosvjeda na Trgu bana Josipa Jelačića bit će obustavljen tramvajski promet od 11 sati do završetka prosvjeda, izvijestili su u četvrtak iz zagrebačkog ZET-a. U subotu će od 11 sati do završetka prosvjeda biti obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, kao i Frankopanskom, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i preko Zrinjevca, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.
Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Savski gaj
Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec
Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava
Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Trg žrtava fašizma
Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska - Savski gaj
Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova -Trg žrtava fašizma - Borongaj
Traže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto. Vladi, koja tvrdi da nema novaca, Novosel je poručio da u 10 godina nije ni pokušala "ubrati novac" koji ostaje privatnom sektoru u kojem "leži 336 posto dobiti" ostvarenih u proteklih nekoliko godina dok plaće u njemu dvije trećine od 950.000 radnika prima minimalnu ili tek nešto višu plaću. Sve ostalo ide kroz sivu zonu ili neoporezive dodatke, upozorio je.
Sindikati upozoravaju i da je u posljednjih pet godina ukupna stopa inflacije dosegla 28 posto, da su cijene hrane porasle za 47 posto, a cijene stambenih kvadrata za više od 60 posto.
Radnici u javnim i državnim službama danas za osnovne životne troškove izdvajaju 75,2 posto svoje neto plaće. U razdoblju od 2015. do 2024. neto dobit poduzetnika je porasla za 336 posto, a prosječna plaća njihovih zaposlenika povećana je samo za 72 posto, navode sindikati.
Upozoravaju da čak 750.000 umirovljenika ima mirovine ispod praga siromaštva od 617 eura pa im je problem pokriti troškove za stanovanje, hrane, higijene i odjeće, a od njih 61 posto žive sami pa im je, dodaju, još gore.
Hrvatska je u EU šesta po cijenama hrane, a po visini prosječne plaće tek na 19. mjestu, a udio hrane u životnim troškovima u Hrvatskoj iznosi 26,7 posto, a primjerice u Sloveniji 16,5, a u Njemačkoj 12,5 posto. U posljednjih pet godina cijene stambenog prostora za kupnju i za najam porasle za više od 60 posto. Hrvatska godišnje gubi milijarde eura zbog korupcije, upozoravaju, među ostalim, sindikati.