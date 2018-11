Roditelji pretučenog dječaka: 'Naše dijete se boji ići u školu!'

Nakon što je dječak pretučen prije više od tjedan dana na Braču, roditelji dječaka, ali i drugi roditelji na Braču, odazvali su se na prosvjed kojim su htjeli pokazati da se nasilje ne smije tolerirati. A ono je, kako ističu, postalo sve češće u osnovnim, ali i srednjim školama na Braču.

- Moje dijete se boji ići u školu - rekla je majka pretučenog dječaka. Istu stvar je ponovio i djetetov otac.

Dječak je tijekom napada dobio i epileptični napad uzrokovan šokom i traumom. Nasreću, ističe majka Izabela, nalazi su sad u redu. Međutim, njihov sin više ne želi ići u školu u koju ide. Tvrde da škola nije napravila dobar posao i da su se takve stvari već i ranije događale.

Njihov sin već je bio žrtva nasilja, no nikada nije završio u bolnici. Oni su o tome već i ranije obavještavali i razrednicu i bivšu ravnateljicu, no ništa nije poduzeto.

- Tražim od škole da m zaštite dijete. Ne želim da ga itko tuče. Nastavnici su ga "popljuvali". Moje dijete je bilo u bolnici, a ispao je nasilnik. Dječak koji ga je nekoliko puta udario šakom rekao je da se "samo branio" - kazala je ogorčena majka.

- Nitko mi se nije ispričao. Majka onog prijatelja koji ga je tukao šakom rekla je da su to dječja posla. Ravnatelj tvrdi isto. Pa kako to mogu biti dječja posla ako se već tjedan dana moj sin nalazi u bolnici s bolovima, na infuziji, na lijekovima, ima neurološke ispade i neutješno plače - rekla je ogorčena majka Izabela.

Podsjetimo, prije više od tjedan dana dvojica dječaka pretukla su vršnjaka. Svi su učenici iste osnovne škole. Dok ga je jedan držao, drugi ga je tukao. Više puta ga je šakom udario u glavu. Nesretnom dječaku je na usta krenula pjena, a zatim se počeo tresti i grčiti.

Ravnatelj OŠ Pučišća, Siniša Lučić Lavčević, upozorava da je sukob među dječacima neistinito prikazan na društvenim mrežama, te da se stvara neželjena atmosfera među učenicima, ali i mještanima koji planiraju prosvjed pred školom u ponedjeljak.

- Istina je da je došlo do sukoba između dvojice dječaka, te da je jedan vrlo impulzivno reagirao i udario drugog od čega je na pod. To nije bilo u školi kao što se tvrdi, već van kruga i nakon nastave. Udario ga je rukom i dao se u bijeg kad je dječak iz njegova razreda pao. U pomoć priskočila je medicinska sestra koja je bila je u blizini i pozvala hitnu pomoć. Dječak je prevezen u splitsku bolnicu gdje se oporavlja. Mi iz škole sa sigurnošću tvrdimo nije bilo planiranog i organiziranog nasilja, u tomu su sudjelovala dva, a ne tri učenika kao što se tvrdi na Facebooku. Ti dječaci idu zajedno u razred, od početka godine normalno su komunicirali, pa i povremeno surađivali u nastavi. Do sada nije bilo prijava učitelja, učenika, a niti roditelja da postoji neki problem među njima. Razumijem da su roditelji ozlijeđenog dječaka da su vrlo zabrinuti, no s ovim aktivnostima na društvenim mrežama i planiranim prosvjedom ispred škole, oni ugrožavaju ostalu djecu. Ovako se ne pomaže niti svom djetetu, jer kad se vrati u školi u ovakvim okolnostima bit će mu teže se uklopiti u svakodnevicu škole - izjavio je ravnatelj Siniša Lučić Lavčević.

