Prosvjedi protiv Francuske u Iranu, S. Arabiji i Bangladešu

Iran, Saudijska Arabija, Bangladeš pridružuju se muslimanskim zemljama u nezadovoljstvu stajalištem Francuske prema karikaturama proroka Muhameda

<p>Iransko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je francuskog otpravnika poslova zbog navodnog vrijeđanja islamskog proroka Muhameda, izvijestila je u utorak iranska državna državna televizija IRIB.</p><p>Dužnosnik ministarstva je na sastanku u ponedjeljak rekao diplomatu da Iran "snažno osuđuje svaku uvredu i nepoštivanje islamskog proroka i čistih vrijednosti islama, koje izgovori bilo koja osoba, bez obzira na njezin položaj", prenosi IRIB, javlja Reuters.</p><p>Mjera je reakcija na izjave francuskog predsjednika<strong> Emmanuela Macrona</strong>, izrečene ranije ovog mjeseca kada je odao počast profesoru povijesti kojeg je brutalno ubio islamistički radikal u Parizu iz osvete jer je profesor na satu o slobodi izražavanja učenicima pokazivao crteže proroka Muhameda. </p><p>Saudijska Arabija, država u kojoj je rođen islam, u utorak je osudila crteže proroka Muhameda i svaki pokušaj povezivanja islama s terorizmom, no nije se priključila pozivima drugih muslimanskih zemalja na akciju protiv izlaganja crteža proroka u Francuskoj.</p><p>Dužnosnik ministarstva vanjskih poslova također u izjavi navodi da zaljevske države osuđuju sva teroristička djela, u očitoj referenci na brutalno ubojstvo francuskog profesora povijesti. </p><p>"Sloboda izražavanja i kultura trebale bi biti zvijezde vodilje poštovanja, tolerancije i mira, koje odbijaju prakse i djela što stvaraju mržnju, nasilje i ekstremizam i protivne su suživotu", navodi se u izjavi koju su prenijeli državni mediji.</p><p>Crteži proroka Muhameda izazvali su bijes muslimanskog svijeta. Turski je predsjednik pozvao na bojkot francuske robe, a pakistanski parlament donio je rezoluciju u kojoj vladu poziva na povlačenje predstavnika iz Pariza, podsjeća Reuters.</p><p>U Saudijskoj Arabiji na društvenim mrežama prenose se pozivi na bojkot francuskoga lanca supermarketa Carrefour, premda dva glavna trgovačka centra koje je Reuters posjetio u ponedjeljak u Rijadu izgledaju kao i inače.</p><p>U susjednome Kuvajtu neki su supermarketi u skladu sa službenom uredbom povukli francuske proizvode s polica.</p><p>U Bangladešu su tisuće ljudi prosvjedovale u utorak u glavnome gradu Dhaki i pozivale na bojkot francuskih proizvoda te zapalile kartonsku lutku s likom Macrona, piše agencija France presse.</p><p>Prema policiji, više od 40.000 ljudi sudjelovalo je u tom hodu na poziv islamistlike stranke no policija ih je zaustila u pokušaju da dođu do francuskog veleposlanstva u prijestolnici. </p>