<p>Jučer je u Leipzigu trebao biti održan miran prosvjed protiv mjera koje su u Njemačkoj uvedene kako bi se spriječilo širenje epidemije korona virusa. Organizatori su dobili dopuštenje za prosvjed na kojem bi se okupilo maksimalno 16.000 uz nošenje maski i držanje distance. No sudionici se toga nisu pridržavali.</p><p>Prema raznim procjenama okupilo ih se od 20.000 do 45.000, a gotovo nitko nije nosio maske niti je bilo razmaka među sudionicima. Zbog toga je policija u 15.35 naredila da se prosvjednici raziđu.</p><p>Mnogima se to nije svidjelo. Prosvjednici, među kojima su se prema navodima medija nalazili i nogometni huligani, neonacisti, ali i lijevi ekstremisti, nisu željeli odustati te su izbili sukobi s policijom i nemiri koji su potrajali do kasno u noć.</p><p>Da bi zauzdala prosvjednike policija je koristila specijalne jedinice na konjima, pse i sprej suzavac. Demonstranti su pak, s druge strane, policiju napadali kamenim blokovima i pirotehnikom.</p><p>Na nekoliko mjesta u gradu postavili su improvizirane barikade koje su zatim zapalili. Kako nisu dozvoljavali pristup vatrogascima policija je reagirala vodenim topovima kako bi razbila barikade. </p><p>Oko ponoći situacija se počela smirivati. Demonstranti su oštetili mnogo automobila i zapalili brojne kontejnere sa smećem, a ima i druge materijalne štete. Napadnuti su i brojni novinari. Podataka o broju ozlijeđenih i uhićenih još nema. Strahuje se da bi se nasilne demonstracije mogle ponoviti i danas. </p><p> </p>