Prosvjednici će noć provesti na Markovom trgu: Sutra ili nikad!

Dvadesetak osoba, čelnika stranaka Možemo!, Zagreb je naš!, Nova ljevica, ORaH, Radnička fronta i Za grad i njihovih simpatizera, u nedjelju je još u popodnevnim satima prosvjedovalo na Trgu sv. Marka, nezadovoljni raspuštanjem Hrvatskog sabora prije nego što se donese zakona o obnovi Zagreba. Na istom mjestu neki od njih provest će i noć.

Ispred Sabora raširili su poruku - Zagreb vam ovo neće zaboraviti!, a zagrebački gradski zastupnik i predsjednik stranke Zagreb je naš! Tomislav Tomašević pojasnio je zašto su se okupili i zašto je sutrašnje raspuštanje Hrvatskog sabora izazvalo bijes i frustraciju kod građana.

- Gdje drugdje doći nego ovdje pred zgradu Sabora, koji sutra odlučuje hoće li se raspustiti, što ide u korist HDZ-u koji želi pogurati izbore ili će odraditi ono što su obećali odraditi, a to je donijeti kvalitetan zakon o obnovi Zagreba i okolice koji je usuglašen sa strukom i građanima te da se konačno mogu obnavljati zgrade. Svi sad čekamo to, a oni raspuštaju Sabor. Ne možemo čekati još pola godine i novog ministra. Najbolje bi bilo da ih građani kazne na izborima jer ih nije briga za njih. Možemo samo protestirati, pozvali smo rano ujutro i građane da nam se pridruže, sutra u 11 sati je odluka. Ako se Sabor raspusti, to se neće nikad riješiti - rekao nam je Tomašević pred dugu noć ispred Sabora.