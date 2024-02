Prosvjednici u Resniku dočekali Tomaševića: Ako imaju problem s lokacijom nek se obrate HDZ-u

U utorak, 27. veljače, u 11:00 sati, gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet pustili su u rad oporabilište građevinskog materijala nastalog pri obnovi zgrada oštećenih potresom, na adresi Čulinečka cesta 273, Resnik i održali redovnu konferenciju za medije.

Događaj nije prošao bez nereda jer su gradonačelnika dočekali ljutiti stanovnici Resnika, koji su izrazili nezadovoljstvo da se oporabilište gradi u njihovom mjestu.

"Možemo i progres završit će u Resniku", "Kamen po kamen palače, od Resnika neće biti pogače" pisalo je na velikim transparentima, a građani su uz transparente gradonačelniku zviždali i vikali lopovi.

- Dočekali su me prosvjednici s transparentima i pogrdnim riječima. Jedan od transparenata je rekao ‘imat ćemo puno prašine u Resniku’. A ne samo da će oporabilište manje prašiti od betonare, nego će se i koristiti prskalice vodom da se dizanje čestica smanji. Ako Resničani imaju problem s lokacijom, nek se obrate HDZ-u koji je lokaciju izglasao - rekao je Tomašević.

Neki ga krive da za oboljenja od raka te strahuju da će ovo oporabilište imat loš utjecaj na njihovo zdravlje, ali Luka Korlaet nadovezao se rekavši da nema bojazni za zdravlje građana i da će se procesi u oporabilištu odvijati prema najsigurnijim mjerama.

Objasnili su da su obvezni prema zakonu o obnovi otvoriti ovakvo oporabilište.

- Gradska skupština prošle je godine donijela odluku da će se oporabilište otvoriti u Resniku. Građevinski materijal nastao obnovom nakon potresa će se tu drobiti, usitniti i zatim reciklirati - pojasnio je Tomašević.

Dodao je da će ovim oporabilištem upravljati Čistoća. Firme i građani će otpad moći dostavljati od ponedjeljka besplatno sav materijal koji je nastao od obnove. Osvrnuo se i na utjecaj na okoliš.

- Što se tiče utjecaja na okoliš… Ovdje imate betonaru već 20 godina u privatnom vlasništvu, a nitko još zbog toga nije prosvjedovao, a sada kada se radi o oporabilištu koji će manje bučiti, odmah nastaju prosvjedi. Osim betonare, tu su i industrijska postrojenja oko kojih se tih 15 prosvjednika nije bunilo. Tu je vodocrpilište, crpke INA-e, ali ništa to nije očito problem, osim oporabilišta - naglasio je gradonačelnik.

Direktor Čistoće Davor Vić istaknuo je da će se otpad koji se u Resniku obradi biti korišten i kao građevinski materijal odnosno da će se dio moći reciklirati. Dodao je da će biti tri toka dovoženja otpada.

– Obvezani smo ovakvo oporabilište napraviti temeljem zakona koji je donio Sabor. Skupština je prošle godine donijela odluku da to bude ovdje. Tu ćemo moći doći samo građevinski materijal neovisno radi li obnovu grad, država ili privatne osobe. Sve tvrtke koje provode obnovu mogu ovdje besplatno dovesti građevinski materijal, on će se ovdje usitniti i reciklirati i vratiti nazad u građevinu. S obzirom na to da je obnova krenula sve jače i jače, bilo je prijeko potrebno otvoriti ovo oporabilište – kazao je.

Izgradnja je financirana iz europskog Fonda solidarnosti. Čistoća će upravljati ovim oporabilištem, a slično takvo je, kako su naglasili iz Grada, i u Petrinji. Zagrebačko će odlagalište biti otvoreno od sljedećeg ponedjeljka, a objavit će se i cjenik za zaprimanje građevinskog materijala, odnosno prodaju recikliranih materijala.