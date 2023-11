Protiv hripavca se cijepimo već 60 godina, ali otpor raste: Ta bolest za bebe može biti fatalna

Što je hripavac?

Ozbiljna i vrlo zarazna infekcija uzrokovana bakterijom Bordetella pertussis, u narodu često nazvana "magareći kašalj". Većina oboljelih su djeca, kod koje bolest može biti teška, ali obolijevaju i odrasli, s lakšim simptomima. Jedna osoba može zaraziti 16 drugih.

Koji su simptomi hripavca?

U početku nalikuje prehladi - začepljeni nos, blago povišena temperatura i kihanje, tek u drugom stadiju nastupa jaki kašalj - od pet do deset kašlja u samo jednom izdisaju, a udisaj može zvučati kao hripanje. To može potrajati od dva do šest tjedana, a kašalj mogu pratiti grčevi i povremeno povraćanje. Napadaji kašlja su učestaliji tijekom noći. Na kraju se kašalj smiri, ali ga može biti još nekoliko mjeseci. Kod beba se javljaju otežano disanje, dahtanje, gušenje i usporeni rad srca.

Kako se hripavac dijagnosticira?

PCR testom se uzima bris ždrijela, moguća je i serološka pretraga - u krvi se po broju antitijela vidi je li infekcija aktualna ili je hripavac već preboljen.

Tko se cijepi protiv hripavca?

Djeca prvi put s navršena dva mjeseca, u ukupno pet doza do navršene pete godine. Cjepivo se koristi 60 godina, zadnjih 20 je poboljšano - koristi se samo dio bakterije za stvaranje imuniteta.

Trebaju li se trudnice cijepiti i zašto?

Majka docjepljivanjem u trudnoći može tek rođenom djetetu prenijeti antitijela na hripavac, i tako ga zaštititi dok ono samo s dva mjeseca ne primi prvu od pet doza DTP cjepiva. HZJZ ga preporučuje trudnicama u drugom i trećem trimestru trudnoće.

Trebaju li se cijepiti odrasli?

Ne, samo oni kojima su transplantirane krvotvorne matične stanice/koštane srži i zaposleni u rodilištima. Oboljeli i sumnjivi trebaju se izolirati te izbjegavati kontakt s djecom, posebno s dojenčadi. Hripavac se liječi antibioticima jer je u pitanju bakterija.