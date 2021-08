Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odgovorio je Viteškom alkarskom društvu koji su mu poručili da ih je razočarao jer je funkciju na Alki iskoristio za promociju svojih političkih ciljeva. Bulj u priopćenju navodi kako Sinjani i Cetinjani dobro znaju tko upravlja Viteškim alkarskim društvom i tko stoji iza ovog priopćenja u kojem se Uprava, Nadzorni odbor i Časni Sud VAD-a.

- Visokopozicionirani lokalni čelnici HDZ-a, upravljači VAD-a i uzurpatori Alke optužili su me da se kao gradonačelnik nisam ponašao po njihovoj „špranci“ te kako sam doveo u pitanje regularnost same Alke. Ipak, zbog šire hrvatske javnosti važno je rasvijetliti tko su ti “alkari” koji su udarili po Bulju. Prvo, to nisu alkari jer ni potpisnici Hrvoje Markulin, Igor Vidalina, Frano Vrančić, Stipe Jukić, Dinko Bošnjak, Ivan Nasić kao i ostali članovi upravnih tijela nisu alkari nego istaknuti članovi HDZ-a koji su Viteško alkarsko društvo ispolitizirali i pretvorili u HDZ-ovu ispostavu - napisao je Bulj.

Razmjeri „okupacije“ HDZ-ovaca u Viteškom društvu su, nastavlja, kataklizmični. Podsjetio je kako je dugogodišnji predsjednik HDZ-a Stipe Jukić s potpisom predsjednika VAD-a iskoristio Alku u političke svrhe te je prije 4 godine u izbornoj kampanji javno podržao HDZ-ovog župana Blaženka Bobana. Potpredsjednik VAD-a Dinko Bošnjak, navodi, ujedno je i zamjenik predsjednika HDZ-a Ante Sanadera na županijskoj razini , a i svi ostali članovi uprave „listom“ su članovi HDZ-a.

- Tako da bi sada već svima trebalo biti jasno da alkari nisu protiv mene nego poltroni, ulizice i utjecajni lokalni HDZ-ovci koji ne mogu prihvatiti gubitak izbora u Sinju. Pogotovo im teško pada što ne želim biti njihova marioneta koja će plesati kako se naloži „depešom“ iz Zagreba - ističe sinjski gradonačelnik.

Napominje kako je žalosno da Alku, po nalogu centrale HDZ-a koriste za obračun s legalno izabranim gradonačelnikom oni koji su bili njegova izravna konkurencija na lokalnim izborima.

- Tako u NO VAD-a sjedi kandidat HDZ-a za gradonačelnika Sinja Igor Vidalina i vijećnik HDZ-a Frano Vrančić, a kandidat za zamjenika gradonačelnika na proteklim izborima bio je potpisnik ovoga sramotnog priopćenja Hrvoje Markulin. Za meno ovo nije neočekivano jer kad bi me HDZ-ovi otimači i uzurpatori Alke hvalili tek tada bih se zabrinuo. Sve što HDZ-u služi i što od HDZ-a živi je ustalo na mene! Ja sam Sinjanin i za mene su Sinj i Alka iznad svega- zaključio je Bulj.