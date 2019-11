Protiv žene digli optužnicu zbog utaje poreza od 12 mil. kn

Na temelju provedenog postupka poreznog nadzora i po obavljenoj dokaznoj radnji prvog ispitivanja okrivljenika, Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu podiglo je pred nadležnim Općinskim sudom istoga grada neposrednu optužnicu protiv 60-godišnje talijanske državljanke, a zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo utaje poreza ili carine, te kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Dotičnu se tereti da je od 1. siječnja 2015. do 30. travnja 2016. godine, kao odgovorne osobe trgovačkog društva sa sjedištem u Bujama, svjesna i htijući da to društvo izbjegne plaćanje poreza velikih razmjera postupila protivno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit.

Znajući da su sa računa trgovačkog društva kojem je ona odgovorna osoba izvršene isplate u njezinu korist, ukupno oko 17.800.000 kuna, navedene isplate nije prijavila nadležnoj poreznoj upravi niti je obračunala, obustavila i uplatila porez na dohodak od kapitala. Uslijed toga je došlo do neutvrđivanja porezne obveze u iznosu od oko 11.800.000 kuna, čime je oštetila državni proračun Republike Hrvatske za navedeni iznos, a za koji se trgovačko društvo nepripadno imovinski okoristilo.

Uz to tereti ju se da kao odgovorna osoba istog trgovačkog društva od 1. siječnja 2015. do 18. lipnja 2016. u Bujama, protivno odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o računovodstvu, nije vodila poslovne knjige i to dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige, kao i ostale evidencije koje je po zakonu bila dužna voditi.

Glede trgovačkog društva sa sjedištem u Bujama, Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu je na temelju čl. 206. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku odbacilo kaznenu prijavu zbog kaznenih djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 1. i 3. KZ-a i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. st. 1. KZ-a jer iz podataka iz sudskog registra proizlazi da je prijavljeno trgovačko društvo brisano iz registra u 2018. godini, pa se radi o okolnosti koja isključuje kazneni progon.