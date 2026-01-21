Obavijesti

News

Komentari 15
INFLACIJA RASTE PLUS+

Provjerili smo cijene 28 artikala u pet zemalja regije! Hrvatska je najskuplja. Evo svih detalja

Piše Danijela Mikola, Snježana Krnetić, Franjo Lepan, Emirat Asipi, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 4 min
Provjerili smo cijene 28 artikala u pet zemalja regije! Hrvatska je najskuplja. Evo svih detalja

Košarica 28 proizvoda u Hrvatskoj košta gotovo 83 eura. Skuplje je to nego u Sloveniji, BiH, Mađarskoj i Srbiji. Međutim, ukupan iznos artikala je kod nas od 2021. rastao 8 eura, u BiH čak 24, u Mađarskoj skoro 15 €

Admiral

U posljednje tri godine hrana je poskupjela 40 posto, da nema ograničenih cijena dio ljudi bi bio gladan, rekla je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače
Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'
DOBILA 15 GODINA ZATVORA

Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'

Majka koja je utopila svoje autistično dijete dobila je 15 godina zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenje. Sudu je rekla da ne postoji gora kazna od patnje, boli i krivnje od gubitka djeteta, ali i boli koju je nanijela obitelji
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026