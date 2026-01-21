Košarica 28 proizvoda u Hrvatskoj košta gotovo 83 eura. Skuplje je to nego u Sloveniji, BiH, Mađarskoj i Srbiji. Međutim, ukupan iznos artikala je kod nas od 2021. rastao 8 eura, u BiH čak 24, u Mađarskoj skoro 15 €
Provjerili smo cijene 28 artikala u pet zemalja regije! Hrvatska je najskuplja. Evo svih detalja
U posljednje tri godine hrana je poskupjela 40 posto, da nema ograničenih cijena dio ljudi bi bio gladan, rekla je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
