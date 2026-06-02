Provjerite Eurojackpot rezultate

Na večerašnjem izvlačenju Eurojackpota izvučeni su brojevi 2, 36, 38, 40 i 46, dok su dopunski Euro brojevi bili 7 i 8.

Glavni dobitak kategorije 5+2 nije pogođen, pa u sljedećem kolu jackpot raste na 27 milijuna eura.

No jedan je igrač osvojio impresivnih 1,35 milijuna eura u kategoriji 5+1, dok je drugi sretnik osvojio više od 760 tisuća eura pogodivši svih pet glavnih brojeva.

U Hrvatskoj je zabilježen jedan dobitak u kategoriji 4+2 vrijedan gotovo 6.000 eura, kao i više manjih dobitaka u ostalim kategorijama. Tako je osam igrača osvojilo po 408 eura, a ukupna uplata za posljednje izvlačenje premašila je 31 milijun eura