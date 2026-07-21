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JACKPOT NIJE OSVOJEN

Provjerite Eurojackpot rezultate

Piše 24sata,
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Provjerite Eurojackpot rezultate
Foto: Hrvatska lutrija
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Petero igrača imala je dobitak 5+1 koji im je donio nešto manje od 320.000 eura.

U 58. kolu Eurojackpota u utorak 21. srpnja izvučeni su brojevi 4, 8, 10, 17 i 37. Dodatni brojevi su 5 i 7. Glavni dobitak nije osvojen...

Petero igrača imala je dobitak 5+1 koji im je donio nešto manje od 320.000 eura.

Najveći dobitak u Hrvatskoj je 3372 eura, igrač ili igračica pogodili su 4+2 broja.

Iduće kolo na rasporedu je u petak, 24. srpnja.

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