Provokacija ili? Što je Melania obukla na obljetnicu 11. rujna

Američki predsjednik Donald Trump je na sjećanje na napad na Blizance u New Yorku 11. rujna objavio fotografiju koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Profimedia

'Nikada nećemo zaboraviti', piše na fotografiji Trumpa i njegove supruge Melanie koja je snimljena prošle godine u memorijalnom centru u Pennsylvaniji. Melania je tada nosila mornaričko plavi kaput dizajnera Herve Pierrea.

Are we really not going to talk about this America??? She’s wearing a dress that looks like a plane going into a tower, on 9/11... #MelaniaTrump #911Anniversary #trump they are such trash!!! When is enough enough? pic.twitter.com/22KS4mCYhW