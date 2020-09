Prva debata Bidena i Trumpa

<p>Aktualni predsjednik SAD-a <strong>Donald Trump</strong> protiv bivšeg potpredsjednika SAD-a <strong>Joea Bidena</strong> u predizbornom sučeljavanju na Sveučilištu Case Western Reserve i Cleveland Klinici u Clevelandu u Ohiou odgovaraju na pitanja o vlastitom radu i stanju u Americi.</p><p>Debata će trajati 90 minuta, a moderirat će je Chris Wallace, voditelj emisije “Fox News Sunday”.</p><p>Debata će se sastojati od šest 15-minutnih krugova o temama koje je izabrao Wallace: Trumpovi i Bidenovi rezultati, Vrhovni sud, covid-19, gospodarstvo, integritet izbora i politika prema rasnim pitanjima.</p><p>PRATITE UŽIVO:</p><p><strong>3.05</strong> Počela je debata. Prvo pitanje odnosi se na rad Vrhovnog suda. </p><p>- Pobijedili smo na izborima i stoga imamo pravo odabrati nju - rekao je Trump braneći svoju kontroverznu odluku da nastavi s nominacijom Amy Coney Barrett.</p><p>- Trebali bismo pričekati i vidjeti kakav će biti ishod ovih izbora - rekao je Biden. </p><p>- Pustimo ljude da odluče da vidimo kakav im je stav. Jasno je da se predsjednik želi riješiti Obama carea, i ostaviti 300.000 ljudi bez osiguranja. Nemam ništa protiv sutkinje, ali ona razmišlja kao i predsjednik. To sad nije prikladno, prije izbora. Ako on dobije izbore neka to napravi. Ako ne dobije, neka pričeka do veljače.jer je sudsku bitku oblikovao kao borbu oko budućnosti zdravstvene zaštite - dodao je pozivajući se na slučaj koji će pred sud doći tjedan dana nakon izbora povezan s pravom na pobačaj</p><p><strong>3.00 </strong>Prije prvog velikog suočavanja oči u oči u Clevelandu u Ohiu, napetosti su narasle.</p><p>Po Trumpovoj ekipi, "vodstvo Bidenove kampanje pristalo je prije nekoliko dana na provjeru slušalica prije debate, ali sada je nenadano odustalo i odbilo".</p><p>Trumpova kampanja tvrdi da Bidenu pomažu slušalice preko kojih mu se govori što bi trebao reći.</p><p>Oni kažu i da je Biden tražio više stanki tijekom debate, za čime "predsjednik Trump nema potrebe". Ekipa demokratskog kandidata te je tvrdnje odlučno odbila.</p><p>Oni pak kažu da je Trumpova ekipa tražila od moderatora Chrisa Wallacea da ni jednom ne spomene mrtve od covida. SAD je zemlja s najviše mrtvih od koronavirusa na svijetu, njih gotovo 206.000.</p><p>"To je laž, to se nikada nije dogodilo", tvitao je Tim Murtaugh, direktor za komunikacije Trumpove kampanje. Malo prije početka debate, Joe Biden je stavio na Twitter fotografiju slušalica iPhonea i sladoleda. "Večer je debate pa sam pripremio slušalice i doping", napisao je. Ranije je Trump tražio da se Bidena testira na drogu prije ili nakon debate, tvrdeći da ju koristi kako bi poboljšao svoj nastup. </p>