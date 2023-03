Prva policajka u malom gradu: 'Žena mu je izašla, primio me za glavu i natjerao na oralni seks'

Teresa Williams (35) počela je raditi u policiji u malom gradu u Michiganu 2017. godine. Pet godina trpjela je nasilje. Kad je zaprijetila da će sve prijaviti, rekli su joj da da ostavku ili će dobiti otkaz, prenosi New York Post dijelove mučnog sudskog slučaja.

Teresa je bila prva policajka malog mišigenskog grada, a otkrilo se da je bila žrtva poremećene inicijacije prilikom koje su je ljubili, dirali, a bivši partner koji ima ženu i s kojim je išla u patrole prisilio ju je na oralni seks. Kako je navedeno u optužnici, Teresa tvrdi da su je samo nekoliko tjedana nakon što je dobila posao natjerali da se ljubi s policijskim zamjenikom Josephom Dumaisom. Bilo je to u baru gdje su joj rekli da to mora učiniti nakon što su pili žestice i da je to dio inicijacije koju prolaze svi.

Prvo je odbila, ali je popustila i kad ju je Dumais poljubio, rekao joj je da je sad dio ekipe. No nakon što je popio još jednu žesticu, Dumais ju je navodno primio za genitalije. Optužila je i bivšeg partnera Gartha Budeka, koji je s njom išao u patrole. Tvrdi kako ju je dirao kad ga je vozila doma iz kafića. Opisala je kako je jednom prilikom došla kod njega i njegove supruge. Zajedno su gledali film. Supruga je morala negdje otići, a čim je izašla, on ju je primio za glavu i prisilio ju je na oralni seks.

Dodala je i kako su se zamjenik Dumais i partner Budek kladili tko će prije spavati s njom. Kad se prošle godine sastala s njima i rekla im da želi da prestane maltretiranje, rekli su joj da ode sama ili da će dobiti otkaz.

U optužnici je i šef policije Ed Mattson kojeg sumnjiče da nije reagirao na zlostavljanje.





