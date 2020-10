Prva pravomoćna presuda o ništetnosti za švicarski franak

Osim utvrđene ništetnosti, sud je dosudio tužitelju i 187.000 kuna preplaćenih kamata, a novom će tužbom tražiti ostatak novca koji mu banka mora platiti

<p>Županijski sud u Varaždinu je, prema javno objavljenim podacima, presudom Gž-115/2020 odbio 17. rujna 2020. žalbu Addiko banke te je potvrdio presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu kojom je utvrđeno kako su ništetna dva ugovora o kreditu u valuti CHF. To je prva pravomoćna presuda o ništetnosti ugovora u švicarskim francima.</p><p>Osim utvrđene ništetnosti, sud je dosudio tužitelju i 187.000 kuna preplaćenih kamata. Naime, tužitelj nije tražio kompletan novčani iznos koji ima pravo dobiti na temelju ništetnosti ugovora, jer je tako izbjegao potencijalne velike troškove, pa će novom tužbom zatražiti ostatak novca koji mu Addiko banka mora platiti na temelju apsolutne ništetnosti cijelog ugovora.</p><p>Kako navode iz Udruge Franak razlozi za utvrđenje ništetnosti ugovora prema presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu bili su sljedeći: ništetan je glavni predmet ugovora, a to je valuta kredita CHF; ništetna je cijena kredita, a to je kamatna stopa koja se mijenjala samovoljnom odlukom banke; ugovor je sagledan kao cjelina te su ta dva bitna sastojka ugovora u kombinaciji sa anuitetnom otplatom kredita uzrokovala znatnu neravnotežu prava i obveza, sve na štetu tužitelja.</p>