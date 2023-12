FOTO Prvi Boysi iz Grčke sletjeli u Zagreb, dočekali ih bakljadom

Prvi Bad Blue Boysi iz skupine koja je izašla iz pritvora stigli su u nedjelju u Zračnu luku Zagreb.

Foto: N1/Ana Raić

Ispred zračne luke su ih dočekali i bakljadom, objavio je Dnevnik.hr.

Pustili su ih nakon što je sud usvojio zahtjeve za ukidanjem istražnog zatvora u kojem su bili od krvavih nereda u Ateni, u kojima je poginuo navijač AEK-a.

Plenković: Veleposlanstvo će pokriti troškove

Premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju, povodom puštanja dijela hrvatskih navijača iz grčkih zatvora, kako je veleposlanstvo RH u Ateni dobilo naputak da pokrije cijeli paket troškova za njihov povratak ako nemaju sredstava, a dodao je i kako se oni u Hrvatsku vraćaju pojedinačno.

"Država zato i služi, da pomogne državljanima koji su daleko od svoje domovine, prijatelja, doma i obitelji i da im pomognu", rekao je Plenković novinarima nakon polaganja vijenca na grob Franje Tuđmana na Mirogoju.

"Odluka je donesena u petak za puštanje 31 hrvatskog državljana. Mi smo u okolnostima u kojima su oni bili pritvoreni, kako su došli, imaju li neki od njih uopće dokumenata, sredstava ili bilo što kod sebe. Nalaze se diljem Grčke po različitim zatvorima. Događa se proces bez presedana, grčki sudovi, grčko tužiteljstvo i njihov zatvorski sustav radi vikendom što se još nikad nije dogodilo. Grčka je napravila napor da se, nakon odluke koja je donesena u petak, napravi izvanredni korak i da ih se što prije pusti. U tim okolnostima hrvatsko veleposlanstvo u Ateni radi non-stop i ima otvorena vrata za hrvatske državljane", pojašnjavao je Plenković.

Do sada je, kaže, njih nešto manje od 20 došlo u veleposlanstvo, tražili su neki od njih da im se izda putni list jer nemaju nikakve dokumente.

"Neki od njih su tražili potporu da im se daju financijska sredstva da kupe karte kako bi se vratili u Hrvatsku. Nitko od njih za sada nije tražio novac za jamčevinu. Jamčevinu za sada plaća odvjetnik koji je tamo angažiran pa će se to kasnije pretpostavljam refundirati od obitelji. Veleposlanstvo je dobilo naputak da cijeli taj paket koji bi mogao iskrsnuti - jamčevina, putni list, troškovi za putovanje u Hrvatsku, da im se to pokrije, a kasnije će se to rješavati. To je u biti sasvim uobičajena procedura kada hrvatska veleposlanstva i konzulati pomažu hrvatskim državljanima u situacijama kada su u teškoćama i nemaju sredstava", naglasio je.

Upitan hoće li oni morati vratiti taj novac Plenković je rekao kako će to veleposlanstvo rješavati.

Na pitanje hoće li se oni svi zajedno vratiti i hoće li biti organizirani prijevoz, rekao je kako većina od onih koji su pušteni u petak, odnosno puštaju se u petak, subotu samo je njih troje-četvero bilo u Ateni.

"Oni su u različitom dijelovima Grčke i različitim zatvorima. U dogovoru veleposlanstva i grčke policije velika većina njih je prepraćena od strane grčke policije u Atenu, što je dobro za njih i njihovu sigurnost, i oni danas svatko u individualnom aranžmanu dolazi nazad", pojasnio je premijer.