'Prvi me tukao šakama, a drugi me pepeljarom udarao po glavi'

Bila je nedjelja, nekih 20 minuta iza ponoći, kad su u lokal ušla četvorica pijanih muškaraca iz romskog naselja u Kotoribi, ali su dvojica nakon par minuta izašla iz lokala – govori nam Zoran Čižmešija (42) iz Kotoribe, koji drži caffe bar Kvazar i koji je radio noćnu smjenu.

U lokalu se nalazilo 15 drugih gostiju, a dvojica koja su ostala uz šank zatražili su da im pokloni sanduk piva, ali ih je Čižmešija odbio. Potom su se pokušali cjenjkati, da bi na kraju pristali dati 13 kuna po boci kolika je cijena piva u lokalu. No tad je „zapelo“ oko ambalaže koju kupci nisu imali, a gazda lokala im nije želio posuditi ambalažu, što je bio okidač za dvojicu pijanih nasilnika, koji nisu poslušali Čižmešiju da odu iz lokala jer će zvati policiju.

- Bio sam iza šanka u koji je ušao stariji i počeo me šakama tući, da bi mlađi uzeo pepeljaru i zadao mi deset udaraca po glavi. Ušao je u lokal i treći koji se umiješao, ali nisam siguran je li me on stigao udariti jer je prostor iza šanka jako uzak. Potom su pobjegli, a mene ostavili u polusvjesnom stanju. Krv mi je zatvorila oči i nekako sam došao do sudopera i oprao oči. Tri djevojke, od kojih dvije studiraju medicinu su mi pomogle sanirajući rane na glavi - govori vlasnik lokala pokazujući nam šavove na nekoliko mjesta na glavi i krvne podljeve stare tri dana. Čižmešija je sjeo u automobil i uputio se u ambulantu u Kotoribi, te vidio da je tamo već parkiran auto kojim su pred lokal došla četvorica pijanih.

- Došao sam do vrata ambulante koja se nisu otvarala. Unutar ambulante na kojoj se vrata otvaraju prema van stajala su dvojica koja su bila u lokalu, i krenula prema meni. Pošpricao sam ih sprejom i pobjegao – pojašnjava nam epilog susreta s pijanim gostima.

U priopćenju, međimurska policija navodi da je podnijela kaznenu prijavu protiv 24-godišnjeg muškarca zbog počinjenja kaznenog djela teške ozljede u pokušaju, dok su protiv 32-godišnjaka i deset godina starijeg sudionika podnijete prekršajne prijave. Vlasnik, koji je upotrijebio raspršivač dozvoljenih neškodljivih tvari „Pfeffer“, će također prekršajno odgovarati. Budući da su nasilnici Čižmešiji prijetili smrću, policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjima u tom smjeru.