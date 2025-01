Prvi potezi novog predsjednika. Evo koje je sve uredbe Donald Trump potpisao i što je najavio

Američki predsjednik Donald Trump obećao je spasiti Ameriku od onoga što je opisao kao godine izdaje i propadanja u inauguracijskom govoru u ponedjeljak, dajući prioritet slamanju ilegalne imigracije i prikazujući sebe kao nacionalnog spasitelja kojeg je izabrao Bog.

Nekoliko trenutaka nakon što je u ponedjeljak položio zakletvu, 47. američki predsjednik rekao je da "zlatno doba Amerike počinje upravo sada", ali zemlja mora biti iskrena u pogledu izazova s ​​kojima se suočava i suočiti se s onim što je nazvao "krizom povjerenja".

"Put do vraćanja naše republike nije bio lak, to vam mogu reći", rekao je Trump, prije nego što se osvrnuo na metak koji mu je okrznuo uho u srpnju. "Bog me spasio da Ameriku ponovno učinim velikom."

"Za američke građane 20. siječnja 2025. Dan je oslobođenja", rekao je Trump (78) unutar Rotonde američkog Kapitola, simbola američke demokracije koji je 6. siječnja 2021. napadnut od strane gomile Trumpovih pristaša s namjerom kada je poništio izborni poraz od Joea Bidena 2020.

"Mnogi su ljudi mislili da je nemoguće da organiziram takav povijesni politički povratak", dodao je. "Stojim pred vama sada kao dokaz da nikada ne biste trebali vjerovati da je nešto nemoguće učiniti u Americi. Nemoguće je ono što radimo najbolje."

U govoru je najavio niz mjera kojima će poništiti politiku prethodnika Joea Bidena koju je nazvao izdajom američkog naroda.

"Prvo ću proglasiti nacionalno izvanredno stanje na našoj južnoj granici", rekao je. "Svi ilegalni ulasci bit će odmah zaustavljeni i započet ćemo proces vraćanja milijuna i milijuna stranaca kriminalaca natrag u mjesta odakle su došli."

U inauguralnom govoru je ponovio mnoge teme koje je iznio i na svojoj prvoj inauguraciji 2017. kada je mračno govorio o "američkom pokolju" zbog kriminala i gubitka radnih mjesta za koje je rekao da su opustošili zemlju.

Trump (78) položio je unutar američkog Kapitola prisegu da će "čuvati, štititi i braniti" ustav SAD-a pred sucem Vrhovnog suda Johnom Robertsom. Njegov potpredsjednik JD Vance prisegnuo je neposredno prije njega.

Trump namjerava potpisati niz izvršnih mjera u prvim satima na mjestu predsjednika, rekli su u ponedjeljak budući dužnosnici Bijele kuće, uključujući 10 usredotočenih na sigurnost granica i useljavanje, što je njegov glavni prioritet.

Osim što će proglasiti izvanredno stanje, predsjednik će onamo poslati naoružane trupe i nastaviti s politikom prisiljavanja tražitelja azila da u Meksiku čekaju svoja ročišta u SAD-u, rekli su dužnosnici novinarima.

Također će tražiti ukidanje takozvanog državljanstva po rođenju za djecu rođenu u SAD-u čiji roditelji nemaju pravni status, potez za koji su neki pravni stručnjaci rekli da bi bio neustavan.

Trump je rekao da će proglasiti nacionalno izvanredno stanje u podučju energetike s ciljem povećanja proizvodnje nafte i plina u SAD-u i smanjenja troškova za američke potrošače.

Proglašenje izvanrednog stanja samo je jedna od mnogih radnji za jačanje industrije nafte, plina i električne energije u SAD-u i zaustavljanje napora bivšeg predsjednika Joea Bidena da potakne industriju električnih vozila.

Biden je došao u Bijelu kuću obećavajući da će odvratiti SAD od fosilnih goriva, ali je američka proizvodnja nafte i plina dosegla rekordne razine pod njegovim nadzorom.

"Inflacijsku krizu uzrokovalo je ogromno prekomjerno trošenje i rastuće cijene energije i zato ću danas proglasiti izvanredno stanje u energetici", rekao je Trump u inauguracijskom govoru. "Bušit ćemo, dušo, bušiti."

Trump je rekao da su Sjedinjene Države u utrci u naoružanju s Kinom i drugima s umjetnom inteligencijom, zbog čega su potrebe industrije za energijom nacionalni prioritet.

Trump je rekao da će uvesti carine i oporezivati ​​zemlje kako bi podigao standard Amerikanaca, obećao je reviziju trgovinskog sustava i rekao da će Sjedinjene Države uspostaviti "vanjsku službu za prihode".

"Uspostavljamo službu za vanjske prihode kako bismo prikupljali sve carine, pristojbe i prihode. To će biti goleme količine novca koje će se slijevati u našu riznicu, dolazeći iz inozemnih izvora", rekao je u govoru.

Trump je rekao da će Sjedinjene Države vratiti Panamski kanal, ali nije iznio više detalja u svom inauguracijskom govoru.

"Svrha našeg dogovora i duh našeg ugovora potpuno su prekršeni", rekao je Trump.

Trump je rekao i da će poslati astronaute da postave američku zastavu na Mars, što je navelo američkog milijardera Elona Muska - koji je dugo govorio o kolonizaciji planeta - da podigne ruke u znak slavlja.