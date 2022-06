Prvi potražni pas u Hrvatskoj ide u mirovinu: Tražila Antoniju Bilić, bila i u razrušenoj Petrinji

Sad je u zasluženoj mirovini. No iako uživa ljenčariti ispred TV-a, i dalje je aktivna i spremna na rad. U akcije traganja i spašavanja više neće ići, ali ću i dalje s njom raditi jer se na to naviknula i to najviše voli. Rain je i odlična učiteljica, pa nastavljam s njom obučavati druge potražne pse, poput njezine nasljednice Hydre, kaže ponosni vlasnik Zoran Laslavić o svojoj ljubimici, koja je otvorila vrata obuci potražnih pasa u vatrogasnim postrojbama diljem Hrvatske.