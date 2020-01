Prvi put objavili nikad viđene fotografije zloglasnog logora

Povjesničari su u Njemačkoj prvi put otkrili na stotine nikada viđenij fotografija zloglasnog logora Sobibor. Fotografije su desetljećima bile skrivene u albumima koji su pripadali Johannu Niemannu, zamjeniku zapovjednika logora, a pronađeni su na tavanu i po ormarima njegove obiteljske kuće.

Do sada su postojale rijetke fotografije Sobibora, jer su nacisti sravnili logor sa zemljom kako bi prikrili dokaze o masovnim ubojstvima. Sobibor je bio udaljen 200-ak kilometara od Varšave.

Foto: U.S. Holocaust Memorial Museum Povjesničari su se do sada morali oslanjati na opise logora koje su dobili od spašenih Židova, koji su do sada dali detaljne opise okoliša, te svjedočili o minskom polju kojim je logor bio okružen. Također su ispričali kako je izgledao put, kojeg su zvali 'tuba', a koji je spajao ulaz sa plinskim komorama.

Fotografije su prvi put javno objavljene u utorak i ne prikazuju same zločine koji su se tamo dogodili u periodu od 17 mjeseci i kada je u plinskim komorama ubijeno najmanje 167.000 ljudi. Fotografije pokazuju život nacista u Sobiboru, prikazuju ih u druženjima i kako ispijaju pića iz kristalnih čaša, vjerojatno ukradenih od žrtava logora.

Foto: U.S. Holocaust Memorial Museum Skupljeno je 62 fotografije iz Sobibora, a Niemann ih je čuvao jer je na taj način dokumentirao svoju karijeru u Trećem Reichu. Umro je 1943. godine, kada je preostalih 600 logoraša u Sobiboru pokrenulo pobunu. Tada su uspjeli ubiti desetak njemačkih vojnika i stražara.

Niemanna su uspjeli dovesti u klopku u jednoj baraci i ubili su ga udarcem sjekirom u glavu. Nacistička Njemačka mu je priredila sprovod sa svim počastima, a sve njegove stvari poslane su njegovoj supruzi.

Foto: U.S. Holocaust Memorial Museum Do fotografija koje su se nalazile među stvarima došao je njemački povjesničar Hermann Adams, koji je istraživao Niemannovu ulogu u Holokaustu i tako došao do njegovih potomaka.

Njegov unuk dao mu je fotografije svog djeda i pristao je da budu javno objavljene.