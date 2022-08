Prvi rezultati inspekcije smrti novinara Vladimira Matijanića: Napravljena su dva propusta

Početkom sljedećeg tjedna Stručno povjerenstvo osnovano za provjeru svih činjenica vezanih za smrt novinara Vladimira Matijanića (51), koji je preminuo 5. kolovoza, donijet će konačni zaključak.

Iako Stručno povjerenstvo još nije napisalo izvješće, Jutarnji list neslužbeno doznaje, od izvora uključenih u slučaj, da su utvrđeni određeni propusti. Oni se, doznajemo, ne tiču obiteljske liječnice, koja je Matijaniću bila potpuno dostupna te ga je savjetovala da ode u bolnicu. Također, doznajemo da mu je savjetovala cijepljenje te da ga je naručila na cijepljenje još u proljeće prošle godine, no Matijanić nije otišao na zakazani termin. Izuzimanjem dokumentacije, doznajemo, utvrđeno je da Matijanić nije uzimao terapiju koja mu je bila propisana zbog osnovnih bolesti, a u razgovoru s imunologinjom, koja mu je navodno sugerirala da se ne cijepi, ona je to demantirala. Odnosno, tvrdi da se takvi pacijenti trebaju cijepiti, no da se ne sjeća da su ikada razgovarali o toj temi.

Ono što još treba utvrditi vezano je za Hitnu pomoć koja je dvaput dolazila u Matijanićev stan. Prvi put kada su zaključili da nema potrebe za hospitalizacijom i drugi put kada je preminuo. Također, provjerava se i KBC Split. Liječnica koja je oba puta došla mlada je liječnica te je zaposlena tek u svibnju ove godine. Utvrđeni su, navodno, i neki proceduralni propusti oko obdukcije.

